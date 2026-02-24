Boleto estudiantil con 50% de descuento en Río Negro: cómo tramitarlo

En Río Negro, miles de estudiantes ya pueden acceder al boleto estudiantil con un 50% de descuento para viajar entre distintas ciudades de la provincia. El beneficio, enmarcado en la Ley Provincial N° 3831, alcanza a quienes cursan carreras universitarias y terciarias y utilizan de manera habitual el transporte interurbano para sostener sus estudios.

El descuento rige para las empresas Koko, Pehuenche, Las Grutas, Vía Bariloche, Amancay SRL y Transporte El Juncal, que cubren los principales corredores provinciales. Es decir, estudiantes que viajan a diario entre localidades para cursar pueden reducir a la mitad el costo del pasaje.

Ahora bien, el punto central es cómo tramitarlo. Con el objetivo de agilizar y transparentar el proceso, la Secretaría de Transporte junto a la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades habilitó un formulario digital destinado exclusivamente a estudiantes rionegrinos de nivel superior.

A través de ese sistema, se certifica la condición de alumno regular en articulación con universidades e institutos de formación docente. Una vez validada esa información, el estudiante queda habilitado para acceder directamente al descuento ante la empresa de transporte correspondiente. El trámite se realiza completando el formulario online en el siguiente enlace: https://bit.ly/4kN7cgW

Pero atención: es clave consignar correctamente el número de teléfono y el correo electrónico, ya que por esas vías se notificará cuando la regularidad haya sido confirmada. Sin esa validación, el beneficio no se activa. Además, desde el área de Transporte recuerdan que es fundamental gestionar la Tarjeta Estudiantil, una herramienta que permite un acceso más ágil, ordenado y seguro al descuento, evitando demoras y trámites reiterados en boleterías.