El estacionamiento medido en Las Grutas arrancó la temporada con un combo explosivo: tarifas que parecen diseñadas para vaciar bolsillos, inspectores que vigilan cada movimiento y vendedores con chalecos que cobran desde sus celulares. Todo esto, sin un comunicado oficial que explique cómo funciona el sistema. Resultado: turistas confundidos, vecinos indignados y un clima de sospecha que crece día a día.

Para empezar, el servicio está bajo la órbita del Club Talleres y gerenciado por la empresa SEM Las Grutas. El director de Tránsito, Carlos Aravena, reconoció que tuvo que reunirse con los responsables para entender cómo se implementa el sistema. Sin embargo, esa información nunca se difundió oficialmente. Así, mientras el municipio guarda silencio, los automovilistas se preguntan cómo se paga y qué pasa si no lo hago.

A esto se suma la presencia masiva de personal en las calles. Vendedores con chalecos naranjas y credenciales se mezclan con inspectores municipales de chaleco verde. La intención, según Aravena, es evitar confusiones. Pero en la práctica, la escena es caótica: turistas que no saben a quién acercarse, vecinos que dudan de la validez del cobro y un sistema que parece improvisado. “Los vendedores tienen un teléfono desde el cual realizan el cobro de manera directa. El pago se hace en el momento, mediante una aplicación, entiendo que con billetera digital”, explicó el funcionario.

Las tarifas, por su parte, son un verdadero golpe al bolsillo. Una hora cuesta 830 pesos. El abono de mediodía, 4.900. El pase diario, 8.330. Dos días, 15.827. Y el semanal, nada menos que 54.145 pesos. Sí, más de cincuenta mil pesos por estacionar una semana. Como si fuera poco, la multa por no pagar asciende a 14.994 pesos. Y para abonarla, hay que peregrinar hasta la oficina de calle Bariloche 1067, en horarios reducidos. Una odisea burocrática que suma bronca al malestar.

Finalmente, desde Tránsito insisten en que los automovilistas deben verificar la identificación del personal y exigir siempre el comprobante.