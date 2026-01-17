¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 17 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Aviso oficial

CALF anunció un corte programado de luz para este domingo: qué sector de Neuquén se verá afectado

Las tareas apuntan a la remodelación de líneas de distribución y a la ampliación de la red troncal, en el marco del plan de mantenimiento y mejora del sistema eléctrico de la ciudad.

Por Redacción

Sabado, 17 de enero de 2026 a las 10:29
PUBLICIDAD

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) informó que este domingo se realizará un corte programado de energía eléctrica en la ciudad de Neuquén. La interrupción del servicio se extenderá desde las 6 hasta las 12.30.

El sector afectado comprenderá el área delimitada por las calles Rivas y Nordenstrom, entre J.J. Lastra y Fava. El corte fue autorizado por orden de control municipal y responde a trabajos previamente planificados.

Según detallaron desde la cooperativa, las tareas consisten en la remodelación de líneas de distribución, en el marco de la ampliación de la red troncal. Estas obras apuntan a mejorar la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico en la zona.

La medida fue comunicada por los canales oficiales de CALF y contará con el acompañamiento del asistente virtual LUMI, disponible para consultas vecinales. Como prevención, se recomendó desenchufar electrodomésticos sensibles, evitar el uso de equipos eléctricos durante el corte y planificar actividades que dependan del suministro.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD