La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) informó que este domingo se realizará un corte programado de energía eléctrica en la ciudad de Neuquén. La interrupción del servicio se extenderá desde las 6 hasta las 12.30.

El sector afectado comprenderá el área delimitada por las calles Rivas y Nordenstrom, entre J.J. Lastra y Fava. El corte fue autorizado por orden de control municipal y responde a trabajos previamente planificados.

Según detallaron desde la cooperativa, las tareas consisten en la remodelación de líneas de distribución, en el marco de la ampliación de la red troncal. Estas obras apuntan a mejorar la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico en la zona.

La medida fue comunicada por los canales oficiales de CALF y contará con el acompañamiento del asistente virtual LUMI, disponible para consultas vecinales. Como prevención, se recomendó desenchufar electrodomésticos sensibles, evitar el uso de equipos eléctricos durante el corte y planificar actividades que dependan del suministro.