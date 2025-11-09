La empresa Calf informó que esta próxima semana habrá cortes de energía programados en algunos puntos de Neuquén capital. Por otro lado el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), también avisó por cortes de luz en la localida de Senillosa, en distintos sectores.

Cortes en Neuquén Capital

En la capital neuquina los cortes están programados para este lunes 10 de noviembre. De 8 a 9 cortarán la energía en la zona cercana a la calle Mendoza 775 y San Juan 410. Será para realizar el mantenimiento de la línea de Baja Tensión subterránea.

De 9 a 11 habrá otra interrupción en la zona aledaña al Río Desaguadero, entre Islas Malvinas y Alderete. Aquí la energía será cortada para solucionar problemas de ingreso de agua en el recinto de Media Tensión.

Solicitan tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante las horas que no habrá energía en los sectores mencionados.

Cortes en Senillosa

En el caso de Senillosa, habrá distintos cortes durante esta próxima semana, desde el lunes 10 al viernes 14 de noviembre. La interrupción del servicio tiene como objetivo efectuar tareas de mantenimiento general correctivo y preventivo en el sistema de distribución.

En la jornada del lunes 10 el corte será de 14 a 18 y afectará los sectores Altos de Arroyito, Club de Golf, Arroyito Manzana 7980, Cantera CN Sapag, Cantera Ciavolella, Cantera Isla Chica, Calle Cisne, AFR Carancho, Calle Fausto Rosa, Cooperativa Agrícola, Isla 111, AFR 30 de Julio, Balneario, Paseo Costero, AFR Nueva Esperanza, Callejón de la Vega y Ragin Ko.

El martes 11 será de 9 a 13 y afectará los sectores de Colonia San José, Auca Traum, Apéndice Repetidora Ojo de Agua, Puerta Oeste y Colonia San Francisco.

El miércoles 12 el suministro será interrumpido de 9 a 13 y afectará todo el casco urbano de Senillosa, Colonia San José, Villa Arroyito y Villa del Río.

El jueves 13 el corte será de 9 a 13 en los sectores Apéndice Isla Mara, Apéndice Princi, Apéndice Perino, Isla 111, Callejón de la Vega y Ragin Ko.

En tanto el viernes 14 será de 9 a 13 y afectará los sectores Parque Industrial, Colonia San Francisco, Costanera, AFR 17 de Agosto, Granjeros Patagónicos, Altos de Senillosa y Correntoso del Valle.