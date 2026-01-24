El verano decidió que este sábado no es día para valientes sino para sobrevivientes. Neuquén tendrá una jornada con temperaturas muy elevadas, cielo despejado y un combo climático que invita más al ventilador que a cualquier plan al aire libre.

Según el pronóstico oficial de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el calor se hará sentir fuerte en casi toda la provincia.

Neuquén capital: sol a pleno y termómetro sin freno

En la capital provincial y alrededores se espera cielo despejado y máximas que oscilarán entre los 35 y 38 grados. Las mínimas se ubicarán entre los 14 y 16 grados, un alivio breve antes de que el calor vuelva a instalarse.

El viento soplará desde el oeste con intensidad leve a moderada, entre 20 y 30 km/h, con algunas ráfagas por la tarde que no refrescan demasiado, pero al menos mueven el aire.

Norte neuquino: calor seco y viento más presente

En el norte de la provincia el panorama será muy similar, aunque con viento un poco más notorio. Se prevé un ambiente seco y muy cálido, con máximas entre 34 y 37 grados y mínimas de 13 a 15.

Durante la tarde podrían registrarse ráfagas de entre 30 y 35 km/h. Aire caliente en movimiento, pero caliente al fin.

Cordillera: más amable, pero sigue siendo verano

La zona cordillerana tendrá un sábado más llevadero en comparación con el valle, aunque lejos del fresco. Se esperan máximas de entre 26 y 30 grados y mínimas nocturnas de 8 a 11.

El viento será leve, del oeste y sudoeste, con velocidades de 15 a 20 km/h. Hacia la tarde-noche podría aumentar algo la nubosidad, sin lluvias en el horizonte.

¿Y las tormentas?

Durante el viernes se habían anticipado condiciones inestables para algunos sectores de la provincia. Sin embargo, para este sábado no hay alertas vigentes por tormentas, viento fuerte ni fenómenos extremos.

La única alerta real es el calor.

Recomendaciones básicas para no sufrir el calor

Con temperaturas tan altas, el riesgo de golpe de calor aumenta. Las recomendaciones oficiales son claras:

Tomar agua con frecuencia, incluso sin sed.

Evitar el sol directo entre las 10 y las 16.

Reducir la actividad física en las horas más calurosas.

Usar ropa liviana, clara y suelta, además de gorro y protector solar.

Permanecer en lugares frescos y ventilados.

Evitar bebidas alcohólicas o con mucha azúcar.

También se pide extremar cuidados en niños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas. Ante síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas, confusión o temperatura corporal elevada, se debe buscar atención médica.

El mensaje es simple: si puede evitar el sol, evítelo. Y si tiene que salir, que sea con agua en la mano y paciencia, porque el sábado viene con clima para derretirse.