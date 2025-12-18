Todos ya están atentos a los pronósticos para saber cómo va a estar el clima en Nochebuena y Navidad y así saber cómo organizar las mesas y los festejos. A pesar de que falta un poco menos de una semana, los pronósticos ya anticipan que será una festividad con calor y viento.

Los especialistas adelantaron que la Nochebuena el 24 de diciembre llegará con altas temperaturas, con una máxima de 30° por la tarde, mientras que a las 21 descenderá a 25°. En cuanto al viento, se pronostica una jornada ventosa, con ráfagas de 60km/h por la tarde y la noche.

Este viento irá descendiendo durante la noche y madrugada, llegando al 25, la Navidad, con ráfagas de 30km/h. En cuanto a la temperatura, la festividad también será calurosa, con una máxima de 31° a las 18.

El resto de la semana, el viernes 26, se anticipa una jornada más ventosa todo el día pero aumentará a la noche, con ráfagas de 68km/h a las 21. En cuanto a la temperatura, también subirá hasta los 34° por la tarde, descendiendo a 27° por la noche.

Aunque se espera que este pronóstico se mantenga, el mismo puede ir variando con el pasar de los días, por lo cual se recomienda anticiparse con este panorama pero también volver a chequear las condiciones más cerca de la fecha.

Los tres días el cielo estará mayormente soleado y no se anuncian precipitaciones. Todos los pronósticos anticipan que será una semana muy calurosa pero también con fuertes ráfagas de viento intermitentes durante todos los días.