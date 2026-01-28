En medio de los catastróficos incendios que arrasan con la localidad de Cholila, en Chubut, los bomberos cordobeses que llegaron como refuerzos fueron protagonistas de un heroico rescate a dos personas que estaban atrapadas en el fuego.

El episodio ocurrió en las últimas horas en la zona de Cholila, en proximidad al Parque Nacional Los Alerces, donde alrededor de 26 bomberos voluntarios de Córdoba combaten uno de los focos más complejos y agresivos que enfrenta la Patagonia.

Las llamas ya han alcanzado los 60 metros y las viviendas se encuentran rodeadas por el fuego, sin margen de salida. Este incendio ya afectó más de 35 mil hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces y desde el domingo atormenta a la región de Cholila.

En el marco de las tareas de contención de los incendios forestales, brigadistas cordobeses rescataron y evacuaron a dos civiles que resultaron heridos mientras se encontraban en una zona afectada por el fuego.

Durante las tareas de combate, dos hombres adultos habían sido alcanzados por árboles derrumbados, lo que les provocó golpes y laceraciones, uno de ellos con lesiones en la cabeza.

En el lugar aparecieron los brigadistas para realizar primeros auxilios y posteriormente coordinaron el traslado de ambos heridos a un centro de salud de Cholila, donde fueron asistidos. Según se informó, las dos personas se encuentran en buen estado de salud.

El apoyo de los brigadistas de Córdoba

Los bomberos cordobeses integran un operativo conjunto junto a brigadistas del ETAC, del Plan Provincial de Manejo del Fuego y de la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad. Están trabajando intensamente en la contención de las llamas mediante la construcción de fajas cortafuego, el tendido de líneas y ataques indirectos con motobombas de última generación, con el apoyo permanente de medios aéreos.

La delegación enviada desde Córdoba comenzó a operar en la zona el domingo pasado, con jornadas que superan las 12 horas diarias.

Detallaron que está previsto que permanezcan en el lugar por un período máximo de 10 días, plazo tras el cual se evaluarán relevos en caso de que el Comando Unificado, encargado de coordinar los recursos humanos y materiales, lo solicite.