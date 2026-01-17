El silencio habitual de la tarde se rompió de golpe con una escena que nadie esperaba. Un planeador descendiendo a baja altura, sin motor y fuera de su trayectoria normal, terminó aterrizando de emergencia en el río Ñirihuau, muy cerca de zonas urbanas y del ingreso a Dina Huapi. El episodio generó alarma entre vecinos y automovilistas, pero, contra todo pronóstico, no hubo heridos.

El incidente ocurrió este viernes por la tarde, pocos minutos después de que la aeronave despegara desde el Aeroclub local remolcada por un avión. En pleno ascenso, el planeador se soltó inesperadamente del remolque y quedó sin capacidad de ganar altura, obligando al piloto a tomar decisiones en cuestión de segundos.

“Se me cortó la soga del remolque. No fue una caída, fue una tronada”, explicó el piloto Tomás Trepani, al relatar lo ocurrido. En la jerga aeronáutica, la tronada se produce cuando el planeador pierde aire y comienza a descender sin margen para recuperar altura.

Con la nave ya comprometida y sin alternativas en tierra firme, Trepani evaluó el entorno y optó por una maniobra de emergencia que evitó un desenlace mucho peor. “Lo aterricé en el río, al lado de Villa Huapi”, contó, subrayando que la elección del lugar fue clave para no poner en riesgo a personas ni viviendas.

La escena fue seguida con estupor desde la costa. El planeador descendió controladamente hasta tocar el agua del Ñirihuau, a escasa distancia de sectores poblados y del tránsito vehicular. El impacto fue contenido y solo se registraron daños materiales en la aeronave.

Pese a la tensión del momento, el piloto relativizó el episodio y destacó la preparación para este tipo de situaciones. “Fue una experiencia de lo más interesante”, afirmó, dejando en claro que los vuelos en planeador contemplan procedimientos de seguridad para emergencias de este tipo.

Desde el ámbito aeronáutico señalaron que la maniobra ejecutada fue correcta y destacaron la pericia del piloto, cuyo accionar evitó que el incidente se transformara en tragedia. Un susto mayúsculo, un final con alivio y una postal aérea que quedará grabada en la memoria de Dina Huapi.