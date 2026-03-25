Vecinos y estudiantes denunciaron el mal estado de una senda peatonal clave para el acceso a dos establecimientos educativos de Centenario, el CPEM 1 y el CPEM 87.

Según detallaron, un sauce de gran tamaño invade el camino, reduciendo el espacio de paso y obligando a quienes transitan a desviarse, lo que incrementa el riesgo.

Riesgo mayor en horario nocturno

El problema se agrava durante la noche, cuando disminuye la visibilidad en la zona y aumenta la sensación de inseguridad para los estudiantes que se dirigen o regresan de clases.

Además, el crecimiento del árbol genera obstáculos físicos que dificultan el tránsito normal, en un sector donde el flujo peatonal se incrementa con el ciclo lectivo.

Frente a este escenario, vecinos y alumnos solicitaron la intervención de las autoridades municipales y organismos correspondientes para realizar tareas de mantenimiento, poda y despeje del sector.