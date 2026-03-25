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Miércoles 25 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Reclamo vecinal por seguridad

Centenario: estudiantes exponen riesgo diario en camino a clases

Vecinos y alumnos advirtieron esta semana sobre el mal estado de una senda hacia el CPEM 1 y el CPEM 87, donde un árbol invade el paso y complica la circulación, sobre todo de noche.

Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 20:04
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Un sauce de gran tamaño invade el paso y dificulta la circulación peatonal. Foto: Centenarionoticia

Vecinos y estudiantes denunciaron el mal estado de una senda peatonal clave para el acceso a dos establecimientos educativos de Centenario, el CPEM 1 y el CPEM 87.

Según detallaron, un sauce de gran tamaño invade el camino, reduciendo el espacio de paso y obligando a quienes transitan a desviarse, lo que incrementa el riesgo.

Riesgo mayor en horario nocturno

El problema se agrava durante la noche, cuando disminuye la visibilidad en la zona y aumenta la sensación de inseguridad para los estudiantes que se dirigen o regresan de clases.

Además, el crecimiento del árbol genera obstáculos físicos que dificultan el tránsito normal, en un sector donde el flujo peatonal se incrementa con el ciclo lectivo.

 

 

Frente a este escenario, vecinos y alumnos solicitaron la intervención de las autoridades municipales y organismos correspondientes para realizar tareas de mantenimiento, poda y despeje del sector.

Preocupación por el estado de un acceso a escuelas. Foto: Centenarionoticia

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