Un choque violento que pudo terminar en tragedia

La escena ocurrió en la Ruta Provincial 51, a la altura del kilómetro 15, camino a Mari Menuco. Una camioneta Toyota SW4 impactó desde atrás a una Ford Ranger de una empresa de servicios petroleros, en la que viajaban cuatro trabajadores rumbo a su jornada laboral en Añelo. El golpe fue tan violento que la Ranger terminó volcada sobre la calzada.

Tres hombres y una mujer resultaron heridos y debieron ser trasladados de urgencia a centros de salud de Centenario y San Patricio del Chañar. Todos se encuentran fuera de peligro, aunque el susto y las lesiones volvieron a exponer la fragilidad de quienes todos los días circulan por rutas clave para la actividad petrolera.

No frenó y eligió escapar

Lejos de detenerse para asistir a las personas heridas, el conductor de la Toyota decidió huir. Recorrió al menos tres kilómetros tras el choque, con el capot levantado y prácticamente sin visibilidad, sumando riesgo a una situación ya crítica.

La fuga fue advertida por otros automovilistas, que comenzaron a seguirlo y alertaron a la policía. Efectivos de la Comisaría 49 lograron interceptarlo y poner fin a una persecución tan innecesaria como peligrosa.

Tres intentos y una alcoholemia que terminó siendo positiva

Una vez demorado, el conductor —un hombre de 42 años— fue trasladado al hospital de San Patricio del Chañar para realizarle el test de alcoholemia. Allí se produjo la principal novedad del caso: intentaron hacérselo en tres oportunidades, pero no fue posible obtener una medición válida.

De acuerdo a la normativa vigente, esa situación implica que el test se considere positivo. La información fue comunicada a la fiscalía y quedó incorporada a la investigación judicial en curso.

Venían de una fiesta en Centenario

En la Toyota SW4 viajaban cuatro personas mayores de edad. Según se pudo establecer, regresaban de una fiesta realizada en la ciudad de Centenario y se dirigían hacia una vivienda en la zona de Mari Menuco.

El dato vuelve a poner bajo la lupa una combinación repetida y peligrosa: alcohol, conducción imprudente y rutas con alto tránsito laboral, donde cualquier error se paga caro.

Cuatro trabajadores hospitalizados

Las víctimas del vuelco fueron asistidas en el lugar y trasladadas en ambulancias. Los cuatro trabajadores petroleros sufrieron golpes de distinta consideración y quedaron en observación médica. El vuelco los expuso a un riesgo extremo por una maniobra ajena, evitable y marcada por la irresponsabilidad.

Investigación en marcha y una alarma que no se apaga

El Gabinete Científico realizó pericias en el lugar para determinar la dinámica del choque. El impacto desde atrás, la fuga posterior y la alcoholemia considerada positiva son elementos centrales de la causa.

Mientras avanza la investigación, el caso vuelve a generar enojo e indignación. No es solo un choque: es otra muestra de cómo la imprudencia al volante, sumada al alcohol, convierte a las rutas neuquinas en escenarios de peligro constante para quienes solo intentan llegar a trabajar y volver a casa.