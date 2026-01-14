La adolescente chilena de 17 años, que resultó gravemente herida en el brutal accidente vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 3, debió ser trasladada de urgencia al hospital de Sierra Grande, donde ingresó directamente al quirófano para ser intervenida por las lesiones sufridas. La menor permanece internada y bajo estricta observación médica.

El siniestro ocurrió cerca de las 6 de la mañana de hoy, cuando una familia de turistas chilenos viajaba rumbo a Rawson a bordo de una camioneta BAIC Dominio modelo 2021. De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el conductor reconoció ante los efectivos que perdió el control del vehículo, lo que derivó en un violento impacto contra el guardarraíl a la altura del kilómetro 1251.

En el interior del rodado viajaban cinco integrantes de una misma familia. Tras el choque, la escena fue caótica. Testigos dieron aviso inmediato al 911 RN Emergencias alertando sobre la posible presencia de personas atrapadas, lo que activó un importante operativo de emergencia con la intervención de Bomberos Voluntarios, personal de Salud, Policía y Gendarmería.

Si bien todos los ocupantes fueron trasladados para su evaluación médica, con el correr de las horas se confirmó que solo la adolescente de 17 años fue la más afectada, presentando heridas de gravedad que obligaron a su derivación inmediata y posterior intervención quirúrgica en Sierra Grande.

Mientras tanto, el resto de la familia permanece en estado de shock, acompañando a la menor en un momento crítico. El viaje familiar, que tenía como destino la capital de Chubut, terminó abruptamente en una pesadilla al costado de la ruta, una de las más transitadas y riesgosas del sur argentino.

En paralelo, Criminalística realizó pericias en el lugar para reconstruir la mecánica del hecho, mientras la Fiscalía tomó conocimiento del caso. Por ahora, la prioridad está puesta en la evolución médica de la joven, cuyo estado mantiene en vilo tanto a sus familiares como a los equipos de salud.