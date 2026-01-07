El camping ilegal “El Progreso”, ubicado en el sector del Lago Gutiérrez sobre la Ruta Nacional 40 Sur, fue clausurado nuevamente por las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi. Esta medida se repitió después de que el mismo camping fuera cerrado el año pasado por las mismas irregularidades.

El espacio, que funcionaba sin habilitación para ofrecer servicios turísticos, ocupaba ilegalmente un predio privado cuya situación legal sigue en proceso judicial, ajeno a la competencia del Parque Nacional.

El Departamento de Guardaparques realizó la clausura luego de detectar nuevamente las condiciones precarias y peligrosas en las que operaba el camping. En las imágenes publicadas, se observó un ratón muerto dentro de una olla, cubierto de moscas, y basura dispersa por todo el predio.

Además, se encontraron latas de cerveza esparcidas por el lugar y un sistema eléctrico deficiente, lo que representaba un grave peligro tanto para los turistas como para el medio ambiente. La falta de infraestructura adecuada y las malas condiciones de higiene no solo atentan contra la salud de los visitantes, sino que también incrementan el riesgo de un incendio forestal en la zona, dada la imprudencia en el manejo del espacio.

"Se solicita a la comunidad y a quienes visitan el área no utilizar ni promover servicios de acampe no habilitados y consultar siempre los campings autorizados", expresaron desde el Parque Nacional Nahuel Huapi.

La Administración de Parques Nacionales explicó que la clausura responde a la necesidad de proteger la seguridad de las personas y evitar un mayor impacto ambiental. En su comunicado, se destacó que el camping operaba sin medidas mínimas de seguridad, lo que ponía en peligro la integridad de quienes se alojaban allí.

Por este motivo, se solicitó a la comunidad y a los turistas que no utilicen ni promuevan servicios de acampe no habilitados, y que siempre consulten los campings autorizados para garantizar su seguridad y contribuir al cuidado del entorno natural.