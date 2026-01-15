El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén anunció que inició el concurso de ascenso de jerarquía para cubrir cargos vacantes de dirección y vicedirección en los niveles Inicial y Primario, y en la modalidad Especial.

Para acceder a dichos puestos, las y los docentes aspirantes deberán cumplimentar diferentes instancias diseñadas por un jurado. Luego, la Junta de Clasificación ordenará los listados según el resultado del proceso examinador, y el puntaje obtenido por trayectoria y formación académica.

Se pretende consolidar a los equipos directivos como referentes de acompañamiento institucional, promoviendo una dinámica de supervisión y asesoramiento constante hacia lo institucional.

Qué cantidad de vacantes hay

Este proceso permitirá en el nivel Primario dar cobertura a más de 50 vicedirecciones, y a 100 direcciones correspondientes a cargos a cubrir en escuelas de primera, segunda y tercera categoría.

En nivel Inicial las direcciones a cubrir superan las 30 y las vicedirecciones son más de 20; mientras que la modalidad Especial requiere la titularización de más de 20 direcciones y 12 cargos de vicedirección. Se espera que sean más de 800 las y los docentes que participen del concurso.

Agregaron que como parte del proceso y dando cumplimiento a lo que establece el Estatuto Docente, se habilitan también los concursos de Ingreso a la docencia y de Movimiento de personal.

Estas instancias incluyen a docentes de los niveles Inicial, Primario y Especial; en los mismos niveles y en Centros de Educación Física (CEF) y Plantas de Campamento para docentes de Educación Física; en Primaria para profesores de Plástica; en Inicial y Primaria de Música; y para las modalidades Domiciliaria y Hospitalaria, Jóvenes y Adultos y Contexto de Privación de la Libertad.