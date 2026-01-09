El Ministerio de Educación garantizó a lo largo del 2025 la implementación del programa nacional FinEs que permitió a 768 personas finalizar sus estudios secundarios. El espacio fue gestionado desde el Consejo Provincial de Educación (CPE), bajo la modalidad virtual que potenció el alcance territorial en las siete regiones provinciales.

Tras el retiro de los fondos de Nación, el 80% del financiamiento fue afrontado con recursos de la Provincia, garantizando los sueldos para 52 docentes tutores y 8 secretarías, distribuidos por áreas disciplinares y funciones de gestión. El compromiso fue asumido para garantizar el derecho a la educación para personas que no pudieron completar los niveles obligatorios en los tiempos habituales que prevé el sistema.

Dentro de FinEs, a cargo de la dirección de Educación para Jóvenes y Adultos, se registraron 3485 estudiantes que fueron organizados en cuatro cohortes según las asignaturas adeudadas en cada caso. En total se acreditaron 3118 materias aprobadas, lo que refleja avances concretos en las trayectorias educativas de las y los participantes.

Desde el CPE adelantaron que durante el próximo ciclo lectivo se repetirá la implementación de ambos programas con recursos neuquinos. Las y los inscriptos que aún no egresaron continuarán acreditando materias a lo largo del 2026