Un incendio forestal se desató este domingo por la tarde en la zona de Lago Hermoso, dentro del área de influencia del Parque Nacional Lanín, y obligó a desplegar un amplio operativo de combate debido al riesgo de propagación y a que el foco afecta una zona de interfase. Como medida preventiva, Gendarmería Nacional realiza cortes intermitentes sobre la Ruta Nacional 40, para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Según informaron desde el parque, la alerta se activó alrededor de las 15 horas, cuando se detectó una columna de humo en inmediaciones del lago. A partir de ese momento se montó un operativo conjunto para contener el avance del fuego y circunscribir el área afectada.

En el lugar trabajan brigadistas forestales del ICE Zona Sur, bomberos voluntarios de San Martín de los Andes y Villa Meliquina, personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, pobladores de la zona y equipos del SIEN, en una tarea coordinada que se mantiene activa.

Para el combate del incendio se dispuso además de medios terrestres y aéreos, entre ellos un camión URO, una camioneta de ataque inicial y apoyo aéreo, con el objetivo de reforzar las tareas en un sector de difícil acceso y con condiciones que favorecen la propagación del fuego.

Desde el Parque Nacional Lanín indicaron que, por razones de seguridad, los cortes sobre la Ruta 40 son necesarios debido a la circulación constante de vehículos de emergencia. En ese marco, solicitaron a la población extrema precaución y colaboración para no entorpecer el operativo.

Las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones clave: evitar circular por la zona si no es imprescindible, no detenerse a observar el operativo, no realizar ningún tipo de fuego y dar aviso inmediato ante la detección de humo o llamas. También pidieron mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales mientras continúan las tareas de combate.