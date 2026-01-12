Manu Hidalgo, un brigadista voluntario de Lago Puelo que se encontraba combatiendo los incendios en Epuyén fue ingresado a terapia intensiva en el Hospital de Bariloche, tras quemarse el 20% de su cuerpo y afectar sus vías respiratorias.

Según informaron allegados, Manu quedó atrapado por el avance del fuego durante las tareas de asistencia y fue rescatado con lesiones de gravedad. Su estado demanda cuidados intensivos y un seguimiento médico permanente.

A días del accidente, fuentes médicas indicaron que Hidalgo permanece internado en el Hospital Zonal pero que presenta "buena evolución". Desde el Hospital aclararon que el paciente debía ser derivado a Esquel pero era imposible llegar porque estaba cortada la ruta, por lo que fue trasladado a Bariloche.

Actualmente el brigadista se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva evolucionando favorablemente. Este lunes se le retiró la asistencia mecánica respiratoria.

Hidalgo está bajo seguimiento del servicio de cirugía plástica y, si continúa con la misma evolución favorable, en 72 horas se espera pasarlo a Cuidados Intermedios.

Mientras tanto el incendio que ayudó a combatir sigue activo, aunque la lluvia trajo alivio, siguen los trabajos en la zona de Epuyén, El Hoyo y Puerto Patriada.

A partir de los gastos que conllevaba la internación como el alojamiento, alimentación y traslado de su familia a Bariloche, habían comenzado una colecta solidaria para afrontar la situación y acompañar a Hidalgo en las horas más críticas.

Para quienes puedan y deseen donar para la familia y para Manu, pueden realizarlo a este alias:

MercadoPago: jazminlagopuelo. A nombre de Jazmín Hidalgo