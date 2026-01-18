Hasta cuándo se pueden aprovechar los reintegros para recorrer los destinos turísticos

Viajá Neuquén 2026 permite obtener un reintegro de hasta el 50% del monto gastado en servicios turísticos habilitados en la Provincia, con un tope máximo de devolución de $500.000 por persona. El beneficio está dirigido a personas mayores de 18 años, residentes en Neuquén, y se acredita como crédito en una cuenta bancaria del Banco Provincia del Neuquén (BPN), ya sea caja de ahorro o cuenta corriente. Para acceder, es necesario realizar una compra mínima de $100.000 y cargar posteriormente la factura correspondiente en el sitio oficial del programa.



El procedimiento para acceder al beneficio es simple. Una vez realizada la contratación y el pago del servicio turístico, con cualquier medio de pago acordado con el prestador, la persona beneficiaria debe ingresar al sitio web del programa y cargar la factura electrónica. Luego de la validación de los datos del prestador y del comprador, y de la verificación de la cuenta bancaria informada, se acredita el reintegro correspondiente hasta el tope establecido, antes del inicio del viaje.



El programa alcanza una amplia variedad de servicios turísticos, siempre que se trate de prestadores habilitados en Neuquén. Incluye la contratación de alojamientos, gastronomía, agencias de viaje, actividades turísticas como cabalgatas, rafting, excursiones de pesca, alquiler de autos sin chofer, transporte habilitado dentro de la Provincia y prestaciones en el Complejo Termal Copahue, entre otras propuestas.



Las compras de servicios turísticos pueden realizarse hasta el 23 de abril de 2026, mientras que el inicio del viaje podrá concretarse hasta el 30 de abril del mismo año. La carga de comprobantes y la validación se realizan de manera online, y el reintegro se acredita en la cuenta bancaria informada hasta 48 horas antes del inicio del viaje.



Los comprobantes admitidos para acceder al beneficio son facturas o recibos electrónicos tipo B o C, emitidos en pesos argentinos, con Código de Autorización Electrónico (CAE), y a nombre del beneficiario. Los mismos deben consignar, sin excepción, nombre y apellido, DNI o CUIT/CUIL, descripción del servicio contratado, lugar donde se realizará la prestación y fechas correspondientes. La omisión o falsedad de datos invalida el acceso al beneficio.





