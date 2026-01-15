En General Roca ya se habla de una sola cosa: la Fiesta de la Manzana 2026. Falta poco, pero lo suficiente como para que la ansiedad empiece a jugar su partido. Mientras la entrada general seguirá siendo libre y gratuita, los lugares más codiciados frente al escenario ya están en juego y vuelan rápido.

Como cada año, el corazón del predio se divide en mundos distintos. Por un lado, el acceso popular. Por el otro, los sectores preferenciales para quienes quieren ver a sus artistas favoritos sin levantar el celular por encima de diez cabezas. Campo y tribuna vuelven a ser las estrellas del operativo venta, con dos modalidades que apuntan directo al público más fanático.

La novedad de esta edición es clara: habrá accesos Plus y Full. El Plus abre la puerta al supercampo o a las tribunas, mientras que el Full suma un plus que seduce a muchos: estacionamiento preferencial, cerca del predio y sin vueltas eternas para salir cuando termina el show.

Comprar no es complicado, pero hay que seguir el camino correcto. El primer paso es ingresar al sitio oficial del municipio de General Roca y buscar la opción #FNM2026 accesos preferenciales. Desde allí, el sistema redirige a la plataforma específica de la Fiesta de la Manzana, donde aparecen las tres opciones: acceso gratuito, plus o full.

Antes de pagar, el sistema pide validar identidad. CUIL y correo electrónico son obligatorios y, tras completar el formulario, llega un mail para confirmar los datos. Recién ahí se habilita la compra. Las entradas se pueden elegir por día: viernes 20, sábado 21 o domingo 22 de febrero, y luego seleccionar sector y cantidad.

El cierre del proceso muestra el resumen de compra y las alternativas de pago: Mercado Pago o abonar la boleta municipal de manera online. Ojo al dato que muchos pasan por alto: las reservas tienen vencimiento. Si no se paga dentro de las 72 horas hábiles o los cinco días corridos, el sistema libera nuevamente esos accesos.

Los valores serán los siguientes:

Viernes 20 y sábado 21:

Campo Full $45.000

Campo Plus $40.000

Tribuna Plus $20.000

Menores de 5 años no pagan

Domingo 22 de febrero:

Campo Full $55.000

Campo Plus $50.000

Tribuna Plus $25.000

Menores de 5 años no pagan

En tanto por las tarifas por buenos contribuyentes, tendrán un límite de dos accesos por día y los valores serán las siguientes:

Viernes 20 y sábado 21:

Campo Full $36.000

Campo Plus $32.000

Tribuna Plus $16.000

Menores de 5 años no pagan

Domingo 22 de febrero:

Campo Full $44.000

Campo Plus $40.000

Tribuna Plus $20.000

Menores de 5 años no pagan

Desde el municipio aclararon además que las pulseras compradas online se retiran directamente en el predio, en puntos habilitados, durante los días de la fiesta. Sin pulsera, no hay acceso preferencial.

En cuanto a los precios, los valores se mantienen iguales para viernes y sábado, pero el domingo pega un salto. Campo Full, Campo Plus y Tribuna Plus tienen tarifas diferenciadas según el día, y los menores de 5 años no pagan. También hay beneficios para buenos contribuyentes, con cupos limitados y un máximo de dos accesos por jornada.

Grilla nacional 2026

Viernes 20: YSY A y Neo Pistea

Sábado 21: Emanero y Damas Gratis

Domingo 22: Lali Espósito y Cazzu

Además de los shows nacionales, participarán músicos y elencos de baile regionales en los escenarios Carlos Soria y Nuestros Artistas.