Un incidente que encendió las alarmas en plena cordillera

La circulación hacia el Paso Fronterizo Pino Hachado quedó interrumpida este viernes por un operativo de emergencia activado a partir del incendio de un vehículo en un tramo cercano al paso fronterizo. El hecho obligó a desplegar un trabajo coordinado para asegurar la zona y controlar el perímetro.

Operativo simultáneo de varias fuerzas

Policía del Neuquén, Gendarmería Nacional y Bomberos se trasladaron hasta el lugar, donde dispusieron un corte total de la ruta para abordar el incidente. La medida se tomó ante la necesidad de garantizar condiciones seguras para quienes transitan por el sector y para el personal que intervino en el operativo.

Los móviles permanecen apostados sobre la calzada mientras se realizan evaluaciones y tareas de verificación en torno al vehículo afectado.

Recomendaciones para quienes viajan

Las autoridades solicitaron a quienes se dirigen al paso fronterizo que circulen con precaución, atiendan las indicaciones del personal en el lugar y consideren posibles demoras hasta que se confirme la reapertura de la ruta.