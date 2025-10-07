Un camionero de nacionalidad paraguaya resultó gravemente herido tras volcar el vehículo de carga que conducía en la mañana de este martes sobre la Ruta Nacional 242, a la altura del paraje Liu Cullin, cerca de Las Lajas.

El accidente ocurrió alrededor de las 11, cuando el conductor perdió el control del camión marca Scania que transportaba aceite vegetal desde Paraguay con destino a Chile, atravesando el paso fronterizo Pino Hachado. Por causas que aún se investigan, el rodado terminó volcado a un costado de la calzada.

Como consecuencia del siniestro, el conductor sufrió fracturas expuestas y fue trasladado de urgencia al hospital de Zapala, donde permanece internado.

Desde los Bomberos Voluntarios de Las Lajas, quienes trabajaron en el lugar junto a personal policial y sanitario, informaron que el accidente provocó también un derrame de aceite vegetal en la zona, estimado a unos 50 metros del arroyo Liu Cullin. Por el momento no se reportaron afectaciones ambientales, aunque la situación está siendo evaluada por las autoridades competentes.

Se investigan las causas del hecho para determinar si hubo fallas mecánicas o un exceso de velocidad.