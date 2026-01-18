Un chofer de la empresa de colectivos urbanos Pehuenche desató la polémica tras ser filmado utilizando su celular mientras conducía y llevaba pasajeros en su horario de trabajo. El conductor, que cubre el recorrido interprovincial entre Neuquén y Cipolletti, fue registrado por una pasajera cuando usaba su celular.

Según indicó, en el momento estaban cruzando el puente carretero, un tramo clave y de alta circulación vehicular. En el video además se ve que no tiene puesto cinturón de seguridad y que solo maneja con una mano, ya que en la otra lleva el aparato telefónico.

A partir de esto, las imágenes causaron indignación en los vecinos y pasajeros que frecuentemente utilizan el servicio, por lo cual se esperó una respuesta de la empresa indicando qué harían al respecto.

Desde Pehuenche confirmaron que el conductor involucrado ya fue individualizado y que se aplicarán las medidas correspondientes. “Está identificado y tendrá la sanción correspondiente porque es algo que se informa permanentemente en el grupo de trabajo, eso como otras tantas cosas para intentar minimizar los riesgos de accidentes”, aseguraron.

Además aprovecharon la ocasión para recordar que el uso del celular al volante es una falta grave y que forma parte de los temas que se refuerzan de manera cotidiana con los trabajadores.

"La empresa tiene certificación de norma IRAM 3810 (vigente) hace más de 4 años. Son las buenas prácticas para la seguridad vial del transporte público, agregado a la información diaria que se hace en cada grupo de trabajo de conducción. La certificación se realiza cada dos años”, explicaron.

A pesar de esta respuesta la infracción ocurrió y podría haber sido una tragedia. Los usuarios del servicio esperan que realmente se tomen medidas al respecto ya que las imágenes vuelven a poner en foco la responsabilidad de las empresas de transporte y la necesidad de reforzar la conciencia vial, especialmente en quienes viven de conducir.