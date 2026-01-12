El Gobierno Municipal de Junín de los Andes informó a la comunidad que no tuvo ningún tipo de participación, injerencia ni intervención en el operativo de seguridad desplegado sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del puente Curruhué.

Según el comunicado oficial, el accionar fue llevado adelante exclusivamente por fuerzas de seguridad nacionales, en el marco de sus competencias sobre rutas de jurisdicción nacional, ante una medida de fuerza que implicaba la interrupción total de la circulación.

El Municipio remarcó que no decide, no ordena ni dirige este tipo de operativos, ni tampoco el modo en que se ejecutan.

Operativo federal en la Ruta 40

El procedimiento se desarrolló este lunes en cercanías de Junín de los Andes y estuvo a cargo de Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Federal con asiento en Zapala.

La protesta, impulsada por trabajadores del programa de contención social y entrenamiento laboral, mantenía un corte total del tránsito en uno de los corredores más importantes de la región cordillerana, que conecta Junín de los Andes con San Martín de los Andes.

Intimación y despeje

De acuerdo con la información oficial, alrededor de las 12:30 las fuerzas federales intimaron a los manifestantes a liberar la traza, otorgando un tiempo prudencial. Más tarde, cerca de las 14:25, comenzó el operativo de despeje sobre el puente del río Curruhué.

Hasta ese momento, la circulación vehicular continuaba interrumpida sobre la Ruta Nacional 40.

Diálogo institucional en paralelo

Mientras se desarrollaba el operativo federal, dos representantes del sector manifestante se trasladaron al Concejo Deliberante de Junín de los Andes con el objetivo de abrir una instancia de diálogo institucional que permita destrabar el conflicto.