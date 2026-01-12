Un operativo encabezado por fuerzas federales se desplegó este lunes en el puente del río Curruhué, sobre la Ruta Nacional 40, en cercanías de Junín de los Andes, donde desde la mañana se mantenía un corte total del tránsito impulsado por trabajadores con planes sociales de reinserción.

La intervención fue realizada por Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina, en cumplimiento de una orden del Juzgado Federal con asiento en Zapala, a cargo del fiscal federal interviniente. Se trata de una ruta de jurisdicción nacional, motivo por el cual el procedimiento quedó bajo responsabilidad de fuerzas federales y no de la Policía provincial.

Según la información oficial, alrededor de las 12:30 las fuerzas federales intimaron a los manifestantes a desocupar la traza, otorgando un tiempo prudencial antes de avanzar con el despeje. La orden fue transmitida por autoridades de Gendarmería Nacional, en el marco de la intervención judicial.

Más tarde, cerca de las 14:25, personal federal comenzó a operar sobre el puente Curruhué con el objetivo de liberar la ruta. Sin embargo, hasta ese momento la circulación vehicular no había sido habilitada, y el tránsito continuaba interrumpido entre Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

Mientras se desarrollaba el operativo sobre la Ruta 40, dos representantes del sector se trasladaron al Concejo Deliberante de Junín de los Andes con la intención de abrir una instancia de diálogo institucional que permita destrabar el conflicto.

Tránsito complicado

Durante la jornada, el corte generó importantes complicaciones para vecinos y turistas, en uno de los corredores más transitados de la región cordillerana. Desde el lugar, los manifestantes afirmaron sentirse intimidados por la presencia de las fuerzas federales, aunque desde los organismos intervinientes se remarcó que la actuación responde a una orden judicial federal.