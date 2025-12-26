Una vecina de Cutral Co vivió una experiencia muy triste tras la muerte de su perro, Aaron, un pastor alemán que falleció a causa de un infarto provocado por los ruidos de la pirotecnia ilegal que arrojaron en la celebración por Navidad. El susto que le causaron los fuertes estallidos fue tan grande que su corazón no resistió, dejando a una familia con un dolor profundo e irreparable.

Aaron era mucho más que una mascota; para su dueña, era un miembro querido de la familia, criado desde bebé y siempre protector de su hogar. La mujer expresó su tristeza y enojo por la falta de empatía de aquellos que, sin pensar en las consecuencias, usaron pirotecnia en pleno centro de la ciudad.

El lamento de la vecina es compartido por muchos otros en la región, que también perdieron a sus animales debido al pánico generado por los ruidos. “A raíz de los inadaptados se murió un ser hermoso infartado", expresó con dolor, en sus redes sociales, lamentando la tragedia que pudo evitarse.

“Se fue un animalito criado desde bebé. Un buen perro, protector de su hogar y su familia. Un dolor que se va a llevar por siempre, porque no era tan solo un perro, era uno más de la familia”, expresó la joven.

Con la esperanza de que las autoridades tomen cartas en el asunto, la mujer hizo un llamado a la empatía, pidiendo que se evite el sufrimiento innecesario de los animales y personas sensibles. “Ojalá que con la ampliación de las cámaras se logre dar con los malvivientes que manipularon cada pirotecnia", expresó, con la esperanza de que la justicia se haga presente.

Mascotas perdidas por la pirotecnia

La utilización de pirotecnia ilegal dejó consecuencias devastadoras entre los animales. En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de publicaciones de mascotas perdidas, con dueños desesperados buscando a sus compañeros de vida. Además, varios perros han sido encontrados y rescatados por vecinos solidarios, quienes los cuidan hasta que sus familias logren encontrarlos.