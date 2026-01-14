Una obra clave en un punto crítico del oeste

La Municipalidad de Neuquén puso en marcha una obra vial estratégica que apunta a mejorar de manera estructural la circulación en uno de los sectores de mayor crecimiento de la ciudad. Se trata de la construcción de una rotonda en el entorno de la avenida Necochea, en el barrio San Lorenzo, una zona que concentra alto flujo vehicular y conexiones troncales hacia distintos puntos del oeste.

La intervención ordena el tránsito en un cruce que, con el paso del tiempo y la expansión urbana, se había transformado en un punto conflictivo. La solución elegida permite reorganizar recorridos, reducir tiempos de viaje y brindar mayor previsibilidad a quienes circulan diariamente por el sector.

Cómo cambia la circulación con la nueva rotonda

La rotonda permitirá eliminar los giros directos a la izquierda sobre Necochea, una maniobra que se había vuelto riesgosa por el volumen de tránsito. A partir del nuevo esquema, los vehículos podrán retomar por la rotonda y salir de manera perpendicular hacia República de Italia, conectando de forma ordenada con Crouzeilles, otra de las arterias fundamentales del oeste.

La subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, explicó, en diálogo con AM550, que se trata de “una obra netamente de conectividad”, pensada para dar respuesta a una necesidad concreta surgida tras la habilitación completa de la avenida Necochea.

Plazos claros y financiamiento municipal

La obra tiene un plazo de ejecución estimado en dos meses, con la posibilidad de finalizarse incluso antes. El presupuesto asignado es de 200 millones de pesos, financiados con recursos propios del municipio, provenientes del superávit de la ciudad.

Desde el Ejecutivo municipal remarcan que este tipo de intervenciones forman parte de una planificación sostenida, con obras que se ejecutan sin interrupciones y con cronogramas definidos.

Mucho más que una rotonda

El proyecto no se limita solo a la reorganización vial. Incluye también infraestructura hidráulica clave, con un pluvial de gran capacidad sobre República de Italia que permitirá colectar el agua del sector de El Trébol, una zona ubicada por debajo del nivel del canal de Necochea.

Una vez completada esa etapa, el plan prevé avanzar con el pavimento de República de Italia y del sector El Trébol, consolidando una mejora integral que impactará en el tránsito, el drenaje y la accesibilidad del área.

Parte de un plan más amplio de ciudad

La obra se inscribe dentro del Plan Orgullo Neuquino, que contempla intervenciones distribuidas de manera equilibrada en toda la capital. El intendente Mariano Gaido destacó que se trata de una infraestructura que complementa una de las grandes avenidas recientemente inauguradas y que refuerza la conectividad del oeste.

“Es una obra que complementa una gran avenida como Necochea y tiene que ver con la conectividad del oeste”, señaló, al tiempo que remarcó que forma parte de un esquema más amplio que incluye 20 avenidas y miles de cuadras de asfalto.

Una mejora concreta para la vida cotidiana

Con esta rotonda, el municipio avanza en una solución concreta para un sector clave de la ciudad. Menos demoras, recorridos más claros y un tránsito más ordenado son algunos de los cambios que empezarán a percibirse una vez finalizada la obra.

En un oeste neuquino que sigue creciendo, la infraestructura acompaña ese desarrollo con respuestas visibles, plazos definidos y obras que conectan mejor a los barrios con el resto de la ciudad.