La familia de Catalina, la niña de 9 años atropellada por un patrullero en el barrio Los Álamos de Plottier el pasado 19 de noviembre de 2025, atraviesa una difícil situación económica. En diálogo con Pancho Casado en su programa La mañana es de La Primera por AM550, Paola Marifil, madre de la pequeña, relató cómo el accidente alteró no solo la salud de su hija, sino también la estabilidad financiera de la familia.

Antes del accidente, Paola se desempeñaba en varios trabajos para poder sostener a su familia. “El sueldo era para vivir. Yo trabajaba en contraturno en otro lado, tenía dos trabajos para poder llegar a fin de mes”, comentó, visibilizando las dificultades que enfrentaba para cubrir las necesidades básicas. Sin embargo, el impacto del accidente cambió por completo su rutina y su capacidad de generar ingresos. Ahora, tras la tragedia, Paola se ve obligada a pedir ayuda económica para poder continuar con el tratamiento de su hija.

“Primero me daba vergüenza que me ayuden económicamente, pero después pensé en que me tengo que dejar ayudar”, confesó Paola, visibilizando el dolor y la vulnerabilidad que siente al exponer su situación ante la comunidad.

El tratamiento de Catalina, que continúa en la Clínica Flemin de Escobar, Buenos Aires, es largo y costoso. En este momento, la niña comenzó la rehabilitación neurocognitiva para recuperar sus capacidades mentales y comunicativas.

“Físicamente está mejor, clínicamente está estabilizada”, explicó Paola, quien destacó que Catalina ya está mostrando señales de respuesta, como sonrisas, lo que la madre considera un buen indicio de progreso. Hoy, la familia de Catalina se encuentra a la espera de una reunión con los médicos, quienes les informarán sobre los próximos pasos en el tratamiento y las nuevas medicaciones que se implementarán para apoyar la rehabilitación neurológica de la niña.

El panorama, sin embargo, sigue siendo complicado para la familia Marifil, que no solo enfrenta las dificultades de la rehabilitación de Catalina, sino también la carga económica de la atención médica continua. Para quienes deseen colaborar, Paola habilitó una cuenta para recibir ayuda económica: alias puerto.pelon.miel, a nombre de Paola Beatriz Marifil.

El apoyo de la comunidad se ha vuelto crucial para que Catalina pueda seguir adelante en su proceso de recuperación y para que su familia pueda sobrellevar esta situación tan dolorosa.