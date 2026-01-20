Una barbería ubicada en la esquina de Lago Quillén y Nahuel Huapi, en San Patricio del Chañar, fue víctima de un robo durante la madrugada del domingo, en un hecho que volvió a poner en agenda la preocupación por la inseguridad en la localidad.

Según relataron los propietarios a Chañar Digital, el ilícito habría ocurrido entre las 3 y las 4 de la madrugada, cuando personas desconocidas ingresaron al local y se llevaron aproximadamente ocho máquinas de corte, en su mayoría de la marca VGR, además de una Kemei y una Babyliss, herramientas fundamentales para el desarrollo de su trabajo diario.

“El robo nos dejó prácticamente sin poder seguir trabajando. Son nuestras herramientas de trabajo”, expresaron los damnificados, quienes además señalaron que los delincuentes provocaron daños en el local comercial para concretar el hecho.

Ante esta situación, los dueños de la barbería apelaron a la solidaridad de la comunidad y pidieron colaboración a través de las redes sociales. “Pedimos la ayuda de la ciudad: si alguien sabe de personas que estén vendiendo nuestras herramientas, cualquier información puede ser clave para recuperarlas y poder volver a trabajar”, manifestaron.

El hecho generó indignación entre vecinos y comerciantes de la zona, que advierten sobre la reiteración de robos y la vulnerabilidad de los locales durante la madrugada. Mientras tanto, se espera el avance de la investigación policial para dar con los responsables del hecho.