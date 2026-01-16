La próxima edición de la exposición Rural generaría un fuerte impacto positivo en Junín de los Andes, con niveles de ocupación turística que alcanzarían el 100% y un importante movimiento económico para la localidad.

Así lo afirmó la secretaria de Turismo, Florencia Rocha, en el programa “Verano de Primera”, que se emite por CN 24/7 Canal de Noticias, al referirse al desarrollo de la temporada de verano y a las expectativas para los próximos días.

Según detalló la funcionaria, la temporada 2026 viene mostrando indicadores muy alentadores, con niveles de ocupación estables por encima del 50 y 60%, y picos destacados en fechas clave. En ese marco, la realización de la Rural, uno de los eventos más convocantes del año, provoca un marcado incremento en la demanda de alojamiento, al punto de registrar escasa o nula disponibilidad durante la semana del evento.

Rocha explicó que la Rural no solo convoca por su programación específica, sino también por su duración, que se extiende durante varios días, lo que favorece estadías prolongadas y un mayor consumo en los distintos rubros de la economía local. “Es el evento que más tracciona en términos de alojamiento y genera un movimiento muy fuerte en toda la ciudad”, señaló.

La secretaria destacó además que la temporada comenzó de manera anticipada, impulsada por la pesca deportiva, una actividad que atrae tanto a turistas nacionales como internacionales, especialmente de Estados Unidos y Europa. En cuanto al turismo interno, los principales mercados continúan siendo el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, seguidos por Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En relación a la oferta turística, Rocha remarcó que Junín de los Andes trabaja para complementar los grandes eventos con propuestas locales, circuitos urbanos y actividades al aire libre, como el disfrute de la costanera del río Chimehuin. A esto se suma el programa cultural “Te Queremos Verano”, que ofrece espectáculos musicales, ferias y actividades recreativas durante los fines de semana. La funcionaria también subrayó la importancia de la conectividad y el trabajo de promoción realizado en conjunto con la provincia, destacando la recuperación del turismo tras una temporada anterior afectada por incendios y un invierno con menor afluencia.

Por último, recordó que Junín de los Andes continúa planificando actividades para todo el año, con eventos como el carnaval, propuestas deportivas, Semana Santa y la próxima realización del Congreso Nacional de Turismo Religioso, reafirmando el posicionamiento de la localidad como destino turístico integral.

Mira la entrevista completa: