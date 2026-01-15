La Sociedad Rural de Neuquén abre sus puertas para la 83° Exposición Rural

La Sociedad Rural de Neuquén abre sus puertas para lo que será la 83° Exposición Rural de la Provincia, eventó que se llevará adelante entre el 21 y el 25 de enero y que contempla actividades deportivas con animales, remates y charlas técnicas de los especialistas.

Cecilia de Larminat, presidenta de la Sociedad Rural de la Provincia, dialogó con el programa Verano de Primera que se emite por AM550 y dio detalles del evento a desarrollarse la semana entrante.

Ante la consulta de qué es más lindo para el visitante, la ruralista respondió: “Depende mucho de quién va. Está el que nunca asistió por ejemplo y que disfruta de todo. Sobre todo es la calidez de la gente de campo que pone a la vista todo lo que hacemos. El trabajo nos sirve como sector para exponer las problemáticas que existen con las autoridades, actividades comerciales y plantear las cosas que queremos”.

Sobre los momentos imperdibles, Cecilia de Larminat sugirió: “Recomiendo que vayan el jueves que es cuando no hay tanta gente. Hay actividades en pista, deportes con caballos, cosas que se hacen con invitación del Ejército, pruebas de criollos. Campeonato de polo también. Demostraciones de baño antiparasitario y esquila de oveja. Demostraciones de pato, de salto, etcétera”.

Acerca de los asuntos que se van a plantear ante autoridades nacionales señaló: “Quiero destacar una reunión a nivel nacional del Consejo Consultivo del SENASA de la Patagonia, otra del bloque Rural Patagónico, se planteará que no se tomen decisiones inconsultas como la flexibilización de la barrera sanitaria, cada región tiene su realidad en particular. Tenemos el aspecto productivo y el riesgo de incendios, desde Neuquén se dieron herramientas de crédito que hay que seguir trabajando para que den sus frutos”.

Y concluyó: “Hay una Ley de Manejo del Fuego y queremos participar en su implementación, en fin hay muchas cosas para tratar. El viernes hacemos la Mesa de Campo Neuquino para trazar las líneas de trabajo y convocar a personas que se quieran sumar”.

