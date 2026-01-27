Este lunes desde el Parque Nacional Lanin se había informado que habían detectado un nuevo foco de incendio en la zona de Valle Madgalena, sector que ya fue afectado gravemente por el fuego en 2025.

En una entrevista en Verano de Primera por AM550, Martín Toledo, jefe del Departamento de Incendios del Parque Nacional Lanín, detalló: "Ayer lunes tuvimos tres denuncias sobre la presencia de una columna de humo cerca de una montaña en el sector de Magdalena, en la margen izquierda del incendio del año pasado".

Ante la situación, se dispuso el envío de brigadistas para evaluar el terreno. Sin embargo, el horario nocturno dificultó la operación. Este martes continuaron las tareas y pasadas las 15 informaron que el incendio subterráneo ya está extinguido.

Destacaron que gracias al rápido despliegue y al trabajo coordinado de un total de 12 combatientes de incendios forestales, pertenecientes al Departamento ICE – Zona Centro del Parque Nacional Lanín y al Servicio Provincial de Manejo del Fuego, se logró detectar, contener y extinguir el foco ígneo en sus primeras etapas de desarrollo.

Según las evaluaciones realizadas, se presume que el origen del foco estaría asociado a descargas eléctricas ocurridas durante los meses de diciembre y enero. Explicaron que, bajo determinadas condiciones de sequedad del combustible, pueden generar igniciones latentes que se manifiestan con posterioridad.

El incendio afectaba principalmente material orgánico del suelo (turba, raíces y materia vegetal en descomposición), también troncos de araucarias, presentando una propagación lenta, baja visibilidad de llama y focos calientes persistentes, lo que requirió tareas minuciosas de detección, remoción y enfriamiento.

Las acciones en terreno se llevaron adelante mediante el uso de agua y herramientas manuales (palas, motosierras, pulaskis, mcleod y rastrillos segadores) destinadas a remover material combustible, construir líneas de control y asegurar la completa extinción de los puntos calientes.

Durante el operativo se contó con el apoyo de dos medios aéreos: un helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, destinado al transporte de personal y apoyo logístico, y un avión observador con cámara 360° de la Administración de Parques Nacionales, utilizado para tareas de reconocimiento, monitoreo y evaluación.