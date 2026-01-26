La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la provincia de Neuquén informó que continúa activo y fuera de control un foco de incendio en la zona de Las Chaquiras, ubicada a 58 kilómetros de la localidad de Loncopué.

El siniestro es combatido por el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, que mantiene un operativo permanente con seguimiento y evaluación constante de la situación.

Operativo con medios aéreos

Debido a las condiciones del terreno y las dificultades para acceder por vía terrestre, el combate del fuego se realiza principalmente con medios aéreos.

Recursos desplegados

Actualmente trabajan en el lugar:

2 aviones hidrantes

1 helicóptero de la Provincia

10 brigadistas en tareas de combate y control

Regiones en alerta preventiva

Las regionales de Aluminé y Zona Norte permanecen en estado de alerta, preparadas para movilizar más brigadistas si la evolución del incendio así lo requiere.

Desde el organismo provincial remarcaron que las tareas se sostienen de manera continua, con evaluación permanente del comportamiento del fuego.

Prohibición de hacer fuego en Neuquén

Las autoridades recordaron que está prohibido hacer fuego en todo el territorio provincial, ante el riesgo extremo de incendios forestales.

“El enemigo es el fuego. La prevención es responsabilidad de todos”, señalaron desde la Secretaría de Emergencias.