¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 26 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Incendio forestal activo

Contra el fuego y el terreno: el incendio no da tregua y obliga a un despliegue aéreo en Loncopué

El Sistema Provincial de Manejo del Fuego combate un incendio activo y fuera de control en la zona de Las Chaquiras. Por las dificultades de acceso, el operativo se concentra en el uso de aviones hidrantes y un helicóptero provincial.

Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Lunes, 26 de enero de 2026 a las 17:17
PUBLICIDAD

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la provincia de Neuquén informó que continúa activo y fuera de control un foco de incendio en la zona de Las Chaquiras, ubicada a 58 kilómetros de la localidad de Loncopué.

El siniestro es combatido por el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, que mantiene un operativo permanente con seguimiento y evaluación constante de la situación.

Operativo con medios aéreos

Debido a las condiciones del terreno y las dificultades para acceder por vía terrestre, el combate del fuego se realiza principalmente con medios aéreos.

Recursos desplegados

Actualmente trabajan en el lugar:

  • 2 aviones hidrantes

  • 1 helicóptero de la Provincia

  • 10 brigadistas en tareas de combate y control

Regiones en alerta preventiva

Las regionales de Aluminé y Zona Norte permanecen en estado de alerta, preparadas para movilizar más brigadistas si la evolución del incendio así lo requiere.

Desde el organismo provincial remarcaron que las tareas se sostienen de manera continua, con evaluación permanente del comportamiento del fuego.

Prohibición de hacer fuego en Neuquén

Las autoridades recordaron que está prohibido hacer fuego en todo el territorio provincial, ante el riesgo extremo de incendios forestales.

“El enemigo es el fuego. La prevención es responsabilidad de todos”, señalaron desde la Secretaría de Emergencias.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD