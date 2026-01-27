Este martes, el Parque Nacional Lanín informó sobre la detección de un nuevo foco de incendio en la zona de Valle Magdalena, un área de difícil acceso que ya fue afectada por un incendio el año pasado. El hecho generó gran preocupación entre las autoridades, quienes rápidamente desplegaron un operativo para combatir el fuego antes de que se propagara.

En una entrevista en Verano de Primera por AM550, Martín Toledo, jefe del Departamento de Incendios del Parque Nacional Lanín, se brindó detalles sobre el inicio de la emergencia. "Ayer lunes tuvimos tres denuncias sobre la presencia de una columna de humo cerca de una montaña en el sector de Magdalena, en la margen izquierda del incendio del año pasado", explicó. Ante la situación, se dispuso el envío de brigadistas para evaluar el terreno. Sin embargo, el horario nocturno dificultó la operación. "Estábamos medio jugados con el tema del horario de luz, por lo que no pudimos operar con los medios aéreos, pero sí realizamos tareas por tierra", agregó.

La intervención continuó en la mañana de este martes, cuando un helicóptero de la provincia, acompañado de brigadistas y de Parques Nacionales, realizaron un sobrevuelo para identificar con mayor precisión el foco. "Por suerte, llegamos a tiempo y encontramos el incendio rápidamente", señaló Toledo, quien destacó que, aunque el foco está en una zona de difícil acceso, la respuesta inicial fue efectiva.

A pesar de las difíciles condiciones, Toledo se mostró optimista. "En estos momentos las condiciones climáticas son favorables, con poco viento en el sector y la ayuda de las primeras horas de la mañana", indicó. No obstante, subrayó la importancia de actuar rápidamente antes de que el calor del mediodía incremente el riesgo. "La clave está en combatir rápidamente el fuego para evitar que se propague", afirmó.

Comparación con la temporada pasada

El jefe del Departamento de Incendios también hizo un balance de la temporada de incendios hasta el momento, comparándola con el año pasado. "Hoy estamos en las mismas condiciones que el año pasado. El bosque se encuentra en las mismas condiciones y la humedad relativa es baja, lo que hace que el índice de riesgo sea más alto", detalló Toledo.

"Este año estamos más cerca de las zonas de riesgo, con monitoreos más constantes y un sistema de alerta temprana más eficiente, que incluye vuelos de observación con cámaras 360° y recorridos de brigadistas", explicó.

Toledo también mencionó que, a diferencia de otros años, no se registraron descargas eléctricas en el sector afectado, aunque aclaró que las tormentas eléctricas y las descargas por rayo fueron un factor creciente en los últimos años. "En este caso, no tenemos indicios de que el incendio haya sido causado por un rayo", aseguró. Aunque no se determinó el origen del fuego, el jefe de incendios señaló que las condiciones del bosque, junto con el déficit hídrico de la región, son factores que contribuyen a la facilidad con la que los incendios pueden propagarse.

La colaboración de los turistas

Toledo destacó la colaboración de los turistas. "La gente está muy sensibilizada con el tema de los incendios y ha sido fundamental que las denuncias se hagan de manera inmediata", indicó.

Aclaró que muchas de las denuncias verificadas fueron causadas por fenómenos naturales, como los remolinos de tierra generados por el calor, que pueden confundirse con columnas de humo. "En algunos casos, también tuvimos denuncias de fogones mal apagados, pero eso ya fue controlado con las correspondientes infracciones", agregó.

A pesar de los desafíos, Toledo subrayó el esfuerzo constante de los brigadistas y las buenas condiciones para el combate en esta etapa inicial. "El incendio más grande que tuvimos hasta ahora fue en el lago Hermoso, con una hectárea y media afectada. Desde octubre hasta hoy hemos controlado todos los focos de incendio, y esperamos que este también pueda ser contenido rápidamente", concluyó.

La situación en Valle Magdalena sigue siendo monitoreada de cerca, y las autoridades mantienen el operativo activo para evitar que el fuego se propague, mientras continúan trabajando en la identificación de las causas del incendio.