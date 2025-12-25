La Municipalidad de Neuquén definió el esquema de funcionamiento de los servicios municipales para este jueves 25 y viernes 26 de diciembre, en el marco de los feriados de Navidad, con modificaciones en la atención al público, el transporte, la recolección de residuos y los servicios recreativos.

Durante ambas jornadas no habrá atención al público en las dependencias municipales. En cuanto al transporte urbano de pasajeros, el jueves 25 operará con el cronograma correspondiente a feriado, mientras que el viernes 26 retomará su esquema habitual.

Los centros de transferencia permanecerán cerrados el 25 y volverán a funcionar el 26 en su horario normal, de 8 a 20. El estacionamiento medido no estará vigente el 25 y operará con normalidad el jueves 26.

Los cementerios municipales abrirán el jueves 25 de 9 a 16 y el viernes 26 de 9 a 19. La Línea 147 no funcionará el 25 y el 26 atenderá de 8 a 15. Ante emergencias, los vecinos deberán comunicarse con la Línea 103 de Protección Civil, que opera las 24 horas.

El servicio de guardavidas en los balnearios de la ciudad se mantendrá activo ambos días en el horario de 10 a 21. En cuanto a los sanitarios, el balneario Albino Cotro los tendrá disponibles de 10 a 24; Sandra Canale, de lunes a viernes de 8 a 22 y fines de semana y feriados de 8 a 24; Gustavo Fahler, de 8 a 22; y Valentina Brun de Duclot, de lunes a viernes de 8 a 21 y fines de semana y feriados de 8 a 22.

La recolección de residuos no se realizará el jueves 25 y se reanudará con normalidad el viernes 26.

En el Paseo Costero del río Limay, en la intersección con Tronador, el funcionamiento será de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados, domingos y feriados de 10 a 20. En el Paseo Costa del río Neuquén, en Rincón de Emilio, el horario será de lunes a viernes de 11 a 18 y los fines de semana y feriados de 8 a 20.

Los paseos turísticos y las oficinas de atención al público permanecerán cerrados el 25 y reabrirán el jueves 26 de 14 a 20. La Subsecretaría de las Mujeres contará con guardias especiales: el miércoles 25 atenderá de 10 a 13 a través del número 299 5940202 y el jueves 26 lo hará de 10 a 13 mediante el 299 5940258. Por último, el sistema de bicicletas eléctricas gratuitas SiBici retomará su funcionamiento habitual el jueves 26.