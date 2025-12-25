El Gobierno de Neuquén que conduce Rolando Figueroa continúa con su política de tolerancia cero contra los ñoquis y los actos de corrupción en la Administración Pública.



Es que, en las últimas horas, se dieron a conocer tres decretos firmados por el mandatario neuquino por los cuales empleados estatales fueron despedidos por diversos actos que van en contra de lo que pregona diariamente Rolando Figueroa.



El primer decreto indica que se despidió a un funcionario del Ente Provincial de Agua y Saneamiento de Neuquén (EPAS) acusado de robar ruedas de vehículos oficiales del Gobierno provincial.



Se trata de Carlos Carballo y, según señala el decreto, su despido del Gobierno fue “por haber transgredido con su accionar los deberes impuestos al personal”.



“De la prueba incorporada surge acreditado que el ingeniero Carlos Adrián Carballo se encontraba a cargo de la gerencia de Obras”, dice el decreto y agrega que “como parte de sus responsabilidades tenía a cargo los vehículos”.



Además, en las últimas horas hubo dos despidos en la Policía de la Provincia. El primero de ellos es Pedro León. Le atribuyen faltas al reglamento del Régimen Disciplinario Policial y al reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales, debido a que registraba un total de 79 días de arresto policial, en el período comprendido entre el 10 de junio y el 7 de agosto de 2024. “Posee múltiples sanciones”, manifiesta el decreto.



Finalmente fue cesanteado del Gobierno provincial Mauro Morales, quien tras someterse a un test toxicológico dio positiva para cocaína, lo que motivó que fuera despedida de las fuerzas de seguridad de Neuquén.



