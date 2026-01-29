Falta tan solo una semana para la 13 edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. Se trata del festival más convocante del país, que cada año suma más público que llega de toda Argentina e incluso de zonas limítrofes para ver a sus artistas favoritos.

Del 5 al 8 de febrero Neuquén se convertirá en escenario de fiesta, actividades y energía. La ciudad recibirá a los miles de turistas que llegan a disfrutar de los conciertos.

La Fiesta comenzó en 2013 apostando a convertirse en algo grande, a lo largo de los años fue creciendo hasta conseguir el nivel de Nacional y hoy en día nadie quiere perdérsela. Ofrece géneros variados, incluyendo cumbia, rock, pop, reggaetón, folklore, entre otros.

Del 2019 hasta acá: los artistas que ya pasaron por el Escenario Confluencia y vuelven este año

Para esta edición, hay algunos artistas que vuelven a Neuquén y otros que incluso ya se habían presentado en la Fiesta en años anteriores. El primer repetido es La Beriso, banda de rock argentino que ya estuvo en el evento en 2019, cuando era fiesta provincial.

Otro caso es el de un cantante ya conocido por el público del Alto Valle, Luciano Pereyra. En cada ocasión enciende a todos sin importar edad ni gustos musicales. El cantante argentino estuvo presente en una edición clave del festival, en 2022, cuando se volvió oficialmente Fiesta Nacional, consiguiendo así un nivel mayor.

En esa ocasión también se presentó Kapanga, otra banda tradicional del rock argentino que suele recorrer la zona y que este año vuelve al escenario de la Isla 132. Por último, ese año también dio su show el Duo Berbel en el escenario mayor. En esta edición, se presentarán Los Berbel.

También Trueno, el joven rapero referente de la música urbana, quien ya se había presentado en el evento en 2023. Edición en la que también estuvo Nicki Nicole y Wos.

Ese mismo año también estuvo presente No Te Va A Gustar, banda uruguaya que en esta edición vuelve al escenario Confluencia. La banda se ha presentado en distintas ocasiones en la provincia, aunque es la segunda vez que llegan a la Fiesta.

Llegando a las últimas ediciones, un artista que visitó la ciudad hace poco y que vuelve en febrero es Dillom. El joven rapero y cantante se presentó en la Fiesta de la Confluencia de 2024, cuando también estuvo Tan Biónica, Fito Páez, entre otros.

Otros artistas que ya han visitado Neuquén pero en conciertos propios o por fuera de la Fiesta de la Confluencia son Karina la Princesita, Luck Ra (en San Martín de los Andes), Bersuit Vergarabat, Comodines, Femi y La Joaqui.

Por último, los que nunca dieron shows en la provincia de Neuquén y conocerán por primera vez al público neuquino son Tizishi, Ángela Torres, Rombai y Migrantes.

La grilla completa

Se recuerda que además de estos artistas nacionales e internacionales, en el escenario Limay se presentarán los cantantes locales y regionales. Además, aún falta conocer a los ganadores del Pre Confluencia, quienes se sumarán a la grilla del gran escenario. Por último, en el escenario de Energy Arena los DJs de la zona traerán lo mejor de la escena techno a la Isla 132.