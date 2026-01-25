La Municipalidad de Andacollo, a través de un operativo conjunto entre el área de Ambiente y el Matadero Municipal, llevó adelante una jornada de relevamiento y limpieza en un tramo de la Ruta Provincial 43, donde se detectó una importante cantidad de residuos arrojados de manera irresponsable.

A partir de esto preocupa el accionar de vecinos y vecinas que utilizan la zona como un basural. En seis kilómetros encontraron latas, botellas de vidrio y plástico, pañales, envases tetrabrick, bolsas y papeles conformaban un verdadero basural oculto a la vera de una de las rutas más transitadas de la región.

Desde el municipio, a cargo del intendente Manuel San Martín, advierten que esta situación no es al azar, sino consecuencia de conductas irresponsables de vecinos y pobladores que, al circular por la ruta, arrojan residuos desde los vehículos o descargan basura en sectores no habilitados.

“El daño no es solo ambiental, sino también cultural”, señalaron desde el Municipio, al remarcar que estas acciones reflejan una falta de compromiso con el entorno natural y con la comunidad. Además, subrayaron la fragilidad del ecosistema de la zona y la necesidad de reforzar la concientización ambiental.

"Esta actitud demuestra no solo un bajo nivel de cultura y respeto por las normas, sino una falta total de cariño por Andacollo, por nuestra región y por la fragilidad de la naturaleza que nos rodea" se indicó desde el municipio.

La comuna reiteró el llamado a la responsabilidad individual y colectiva, recordando que la ruta no es un basural, y adelantó que continuará con acciones de limpieza, prevención y educación ambiental para proteger el paisaje y la calidad de vida en Andacollo y la región.