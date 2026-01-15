¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 15 de Enero, Neuquén, Argentina
PIDEN PRECAUCIÓN

Cortaron la Ruta 40 por un incendio forestal en el ingreso a Junín de los Andes

Un principio de incendio forestal obligó a interrumpir el tránsito en el ingreso norte a Junín de los Andes, a cuatro kilómetros de la ciudad. Bomberos, brigadistas y personal policial trabajan en el lugar.

Por Redacción

Jueves, 15 de enero de 2026 a las 14:01
Un incendio forestal desatado este jueves al mediodía en el ingreso norte a Junín de los Andes mantiene cortada la Ruta Nacional 40 de manera preventiva. El foco ígneo se ubica a unos cuatro kilómetros de la ciudad, lo que generó una rápida intervención de los equipos de emergencia.

Según la información preliminar, se trata de un principio de incendio que avanza en una zona de vegetación cercana a la ruta, motivo por el cual se decidió interrumpir la circulación vehicular para garantizar la seguridad de automovilistas y del personal que trabaja en el lugar.

En el operativo participan Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, brigadistas de Manejo del Fuego, personal de una estancia cercana y efectivos policiales, quienes coordinan las tareas de contención y control del foco.

Las autoridades recomiendan evitar la zona y respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar. El tránsito permanecerá interrumpido hasta que la situación esté completamente controlada.

