Manuel Hidalgo, el brigadista que resultó con 18% de su cuerpo quemado hace algunos días tras combatir los incendios en Epuyén, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Zonal de Bariloche pero avanza favorablemente.

El paciente lleva 48 horas respirando por sus propios medios, sin asistencia respiratoria mecánica y presenta parámetros estables. El brigadista voluntario había ingresado con graves quemaduras en el cuerpo y lesiones en las vías respiratorias.

Habían indicado que la idea original era internarlo en Esquel, sin embargo la ruta estaba cortada por el fuego y debió ser ingresado de urgencia en Bariloche.

A días de su internación, desde el Hospital Zonal Bariloche adelantaron que en las próximas horas reevaluarán sus quemaduras. Además, este jueves su familia y el sistema sanitario de Chubut definiran si solicitan el traslado del paciente al Hospital de Esquel, el cual es de mayor complejidad.

En medio del parte, también desmintieron información falsa sobre la gravedad de las lesiones de Hidalgo. Aclararon que las quemaduras son del 18% de su cuerpo, no del casi 60% como se decía. "Esas falsedades generan preocupación en las familias, que llegaron en crisis, pero aquí se les explicó claramente el diagnóstico”, manifestaron.

Por otro lado, el área de cirugía plástica del hospital definirá junto al Ministerio de Salud de Chubut si corresponde el traslado al Hospital de Esquel. Actualmente es la única persona que requirió internación en Bariloche en el marco de los incendios forestales en gran parte de la Patagonia.

Cabe recordar que continúa activa una colecta solidaria para acompañar a Manu Hidalgo y su familia, quienes necesitan afrontar los costos de los gastos médicos, traslados, alojamiento y alimentación, ya que viajaron a la Comarca Andina para acompañar al brigadista.

Quienes puedan y deseen colaborar pueden hacerlo a través de: Alias: jazminlagopuelo

A nombre de Jazmín Hidalgo. Toda ayuda suma y es fundamental en este contexto.