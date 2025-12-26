Durante una de las fechas de mayor demanda del sistema sanitario, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, a través del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), mantuvo cobertura continua y un intenso despliegue operativo en Nochebuena y Navidad.

Según el balance oficial, entre las 00 horas del 24 y las 20 horas del 25 de diciembre se registraron 89 asistencias en distintos puntos de la provincia. La mayor cantidad de intervenciones se concentró en Neuquén capital, con 56 atenciones, seguida por San Martín de los Andes con 18 y Zapala con 15.

Del total de las asistencias, 26 fueron clasificadas como código rojo, es decir, situaciones de alta complejidad y riesgo vital que requirieron una respuesta inmediata. En este grupo se contabilizaron 20 casos en Neuquén capital, dos en San Martín de los Andes y cuatro en Zapala.

Desde el SIEN detallaron que las emergencias más graves estuvieron relacionadas con siniestros viales, quemaduras por pirotecnia, inhalación de humo, eventos clínicos agudos, convulsiones, intoxicaciones, hechos de violencia, así como intentos de autólisis. En varios de estos casos fue necesario el traslado de pacientes a centros hospitalarios para una atención especializada.

El informe destacó el trabajo sostenido del personal sanitario desde las distintas bases operativas del SIEN, lo que permitió respuestas rápidas, coordinadas y eficaces durante ambas jornadas festivas, en un contexto marcado por celebraciones, traslados y reuniones familiares.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos remarcaron la importancia de la prevención y la responsabilidad individual, especialmente durante fechas sensibles, y valoraron el compromiso de los equipos de salud que permanecieron en servicio para garantizar la atención de la comunidad durante Nochebuena y Navidad.