Emergencias médicas: Neuquén lanzó una app que funciona sin internet

Neuquén presentó una nueva aplicación móvil que apunta a mejorar la accesibilidad al sistema de emergencias de salud. Se trata de “Comunicación 107 - SIEN”, una herramienta especialmente pensada para personas sordas, hipoacúsicas o no hablantes, que les permite solicitar asistencia médica de manera directa, segura y sin necesidad de intermediarios.

Este desarrollo representa un hito inclusivo en la provincia, ya que no existía hasta ahora una aplicación pública ni privada que permitiera realizar llamados de emergencia con geolocalización automática, sin depender de conexión permanente a internet. La propuesta fue diseñada para garantizar autonomía y rapidez en situaciones críticas.

La app fue creada por el Observatorio Provincial de Gestión de Riesgos, un área dependiente de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, y se diseñó con criterios de accesibilidad, eficiencia técnica y adaptación a las condiciones de conectividad en todo el territorio neuquino. Esto la convierte en una herramienta viable incluso en zonas rurales o de difícil acceso.

A diferencia de otras experiencias, como las videollamadas con intérpretes en entornos urbanos como CABA, esta aplicación fue pensada para funcionar en cualquier lugar. Requiere internet solo durante la instalación y registro, pero luego puede operar sin conexión, lo que garantiza la respuesta en contextos de baja conectividad.

El sistema permite solicitar una ambulancia para uno mismo o para terceros en casos de emergencia médica, incendios o episodios delictivos. Su uso es intuitivo: una vez realizado el registro con datos personales básicos, el usuario puede activar el pedido de ayuda con pocos pasos, reduciendo tiempos de respuesta en situaciones de urgencia.

Según destacó Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, esta herramienta “es el resultado de un trabajo conjunto con la comunidad sorda e hipoacúsica” y representa “un avance concreto en accesibilidad para más de 4.000 personas en Neuquén”. La aplicación ya está disponible para dispositivos Android (versión 5.0 o superior) a través del siguiente enlace:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.biamobile.conexion107