Junín de los Andes mejorará su red vial con obras en más de 100 cuadras

Junín de los Andes dará un salto significativo en su infraestructura urbana con la pavimentación de 74 nuevas cuadras, lo que permitirá duplicar la cantidad de calles asfaltadas actuales. Así lo anunció el gobernador Rolando Figueroa, quien confirmó que el llamado a licitación pública ya fue publicado. La obra tendrá un presupuesto oficial de $7.881.928.426,25 y un plazo de ejecución de 18 meses.

El anuncio se realizó durante un acto de entrega de viviendas, donde el gobernador destacó el acompañamiento permanente de la Provincia a Junín de los Andes. En este marco, también se puso en valor la inversión en obras educativas que se están desarrollando en la localidad y la entrega de nuevos hogares para familias neuquinas.

Las calles a pavimentar serán aquellas con mayor tránsito vehicular, incluyendo el recorrido del colectivo urbano. El proyecto apunta a mejorar el acceso a barrios, escuelas, centros de salud, jardines y servicios esenciales, beneficiando directamente a miles de vecinos y vecinas de la ciudad.

El trabajo de planificación priorizó los barrios más densamente poblados, con servicios básicos ya finalizados, y se basó en estudios de planialtimetría y escurrimiento pluvial. Esto permitirá asegurar una ejecución eficiente y adecuada a las condiciones del terreno.

Además, Figueroa participó de la entrega de 39 viviendas pertenecientes a un plan de 50 en ejecución, en el marco de una política integral del hábitat impulsada en la región de los Lagos del Sur, con foco en el acceso digno a la vivienda para las familias neuquinas.

Durante el acto, el gobernador remarcó la importancia de los pactos de gobernanza con los municipios, que han permitido continuar con obras clave como escuelas, hospitales y pavimento. Subrayó que fue necesario “ordenar el Estado” para avanzar junto a los intendentes en soluciones concretas para la población.