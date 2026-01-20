Este martes Las Ovejas fue el punto en el que nuevamente se convocaron jinetes, caminantes y familias de toda la región para celebrar a San Sebastián, el patrono de los crianceros. Todos los 20 de enero miles de fieles cumplen promesas, agradecen y dejan sus pedidos para el año que recién comienza.

Desde el 11 de este mes la localidad se llenó de movimiento. Novenas, misas diarias, peregrinaciones a pie, en bicicleta y a caballo, además de bautismos y celebraciones formaron parte del paisaje.

"Siempre lo hice, cuando estudiaba mi hija lo empecé a hacer, porque le tengo mucha fe al santito" destacó uno de los vecinos, en diálogo con 24/7 Canal de Noticias. "El 20 de enero no se trabaja, se viene acá. Cuando trabajaba pedía permiso y venía igual" resaltó.

"Es una fiesta muy especial de San Sebastián, un santo muy nombrado desde hace muchos años. Yo soy devota hace mucho tiempo. Es la historia y la fe" comentó otra vecina. Ella destacó que "es un encuentro muy lindo con la gente, con conocidos, con familias. Es una fiesta muy nombrada en esta zona. La verdad, a mí me encanta".

Más allá de esta celebración, del 21 al 23 de enero la ciudad va a vivir el festival gastronómico "Con Sabor a Norte" con entrada libre y gratuita, donde se podrán degustar platos típicos como sopa del arriero, chivito y pan con chicharrones, reforzando el valor cultural y turístico de Las Ovejas.

Mirá la entrevista completa: