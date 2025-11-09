Una peligrosa práctica volvió a encender las alarmas en el Puente Carretero que une Cipolletti con Neuquén. Durante la madrugada del domingo, un vecino de la zona costera cipoleña observó a dos jóvenes caminando por los arcos superiores del puente, a varios metros de altura sobre el río Negro, en lo que describió como una “hazaña temeraria”.

Según relataron residentes del sector, la escena se repite los fines de semana, cuando los muchachos escalan la estructura metálica y atraviesan hacia el lado neuquino entre risas, gritos y desafíos. “Van a las risotadas, se alientan y se filman”, contó un testigo que logró registrar el momento.

La imagen, difundida por Radio Comunitaria del Este, se viralizó rápidamente en redes sociales, donde generó una fuerte repercusión y una ola de comentarios divididos. Mientras algunos usuarios expresaron indignación por el riesgo y la falta de control, otros relativizaron el hecho o incluso lo tomaron con humor. Entre las opiniones más destacadas se leyeron frases como:

“Y mientras se hagan torta y no culpen al Estado, dijo Milei”,

“Cuando se drogan se creen los superhéroes”,

“Es algo que siempre lo hicieron... ya no es novedad esa travesura de muchos”,

y “Déjalos tranquilos que hagan su vida, laburando no hay tiempo para meterse en la vida de los demás”.

El episodio volvió a poner en discusión la falta de medidas de seguridad y control en la zona del puente, uno de los puntos más transitados del Alto Valle. Autoridades locales advirtieron sobre el peligro extremo de este tipo de prácticas, que podrían terminar en una tragedia.