Un nene de 8 años tiene muerte cerebral tras un accidente con un arco de handball

Una tragedia sacude a la ciudad de Quilmes. Benicio, un niño de 8 años, permanece internado en estado crítico con muerte cerebral en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, luego de sufrir un gravísimo accidente mientras jugaba con sus compañeros en el club Argentino de Quilmes.

El pequeño había finalizado su entrenamiento de básquet infantil y, como lo hacían habitualmente los chicos, se quedó jugando con sus amigos. Fue entonces cuando trepó a un arco de handball que no estaba amurado al suelo. El pesado marco metálico cedió y cayó sobre su cabeza, provocando un fuerte impacto tanto del elemento como del cráneo contra el piso.

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte con traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrino-faríngea y paro cardiorrespiratorio. Tras ser estabilizado, fue derivado al Hospital El Cruce, donde permanece internado y fue sometido a una cirugía de urgencia.

La comunidad en shock y un pedido desesperado

Benicio es alumno del colegio Nazaret de Quilmes y jugador del club desde muy pequeño. Su familia y allegados iniciaron una cadena de oración a través de redes sociales, pidiendo acompañamiento espiritual en este momento límite.

El caso ya generó indignación y reclamos por la falta de medidas de seguridad básicas en instalaciones deportivas que reciben diariamente a cientos de niños.

Mientras tanto, la esperanza se sostiene en silencio. Quilmes entero reza por Benicio.