La noticia de la muerte de un hombre en Ruta 40 conmovió a la región en medio de la desesperante situación por los incendios. Posteriormente se conoció que la víctima, Adolfo Leónidas Meriezcurrena, había ayudado a combatir los incendios y cuando chocó escapaba del fuego con su perra, Isa.

Adolfo era oriundo de El Bolsón y trabajaba en un camping de Puerto Patriada, desde donde ayudó como podía a combatir el fuego para que no avance hacia las viviendas. Cuando el riesgo fue demasiado y las autoridades lo indicaron, debió evacuar junto a su perra, quien lo acompañó hasta su último minuto de vida.

El Ministerio Público Fiscal había detallado que la mascota logró escapar y sobrevivir al accidente y que tras el impacto permanecía junto al cuerpo sin vida de su dueño, esperando la asistencia médica. Sin embargo cuando la ayuda llegó ya era tarde y Adolfo no presentaba signos vitales.

En las últimas horas, la hermana de Adolfo compartió un mensaje sobre la cercana y amorosa relación que tenía Isa con su dueño:

“Isa… pequeña cachorra que amó a mi hermano hasta el final de su vida... acá estás cuidándonos en el puesto en Patriada... y lo cuidaste y no te apartaste de él en ningún momento... Ella es la pequeña heroína y la mano derecha de mi hermano. Te amo hermano, descansa en paz”, fue el mensaje que publicó.

En el texto agregó una foto en la que se ve a la perra sentada en la puerta de un comercio. La familia atraviesa el duelo con asombro ya que la noticia fue sorpresiva y llegó en un momento complicado.

El accidente fatal ocurrió este martes, alrededor de las 5.40, cuando Mariezcurrena se dirigía por Ruta 40 alejándose del fuego y, por causas que aún se investigan, impactó contra un automóvil en el que viajaba una pareja. Fue en el kilómetro 1910, en la intersección con la calle Los Cipreses, a la altura de la localidad Las Golondrinas, en la Comarca Andina.

De acuerdo a la investigación, la muerte fue consecuencia del choque frontal entre los dos rodados. Las otras dos personas heridas fueron derivadas a centros de salud para su atención médica. Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que una de las accidentadas sufrió una lesión de gravedad.