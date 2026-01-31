Dos focos de incendio originados por la caída de rayos fueron detectados en las últimas horas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en un contexto marcado por tormentas eléctricas, altas temperaturas y condiciones de vegetación seca. La rápida intervención de brigadistas y guardaparques permitió contener ambas situaciones antes de que se propagaran.

Uno de los incendios se produjo en la costa norte del lago Traful, en un sector de difícil acceso. El personal del parque se trasladó por vía lacustre y confirmó que el fuego se inició tras el impacto directo de un rayo sobre un ciprés. El foco fue contenido y actualmente se realizan tareas de enfriamiento y control para evitar reactivaciones. En el operativo colaboraron también efectivos de la Policía de Neuquén y pobladores de la zona, que brindaron apoyo logístico en un terreno complejo.

El segundo foco se localizó en la zona conocida como El Cruce, en la intersección de las rutas nacionales 237 y 40, en un área de estepa. Allí trabajan de manera coordinada brigadistas del Parque Nacional Nahuel Huapi, bomberos forestales de la provincia y bomberos voluntarios de Dina Huapi. Si bien el incendio está contenido, el material combustible y las condiciones climáticas obligan a mantener la vigilancia permanente.

Desde la Intendencia del Parque informaron que durante la jornada se registraron múltiples descargas eléctricas en distintos sectores del área protegida, lo que incrementa el riesgo de nuevos focos, incluso varias horas después de finalizadas las tormentas.

Ante este escenario, ya se encuentra previsto un operativo de sobrevuelos preventivos que se realizará en conjunto con el Parque Nacional Lanín. El objetivo es detectar de manera temprana cualquier indicio de fuego y actuar con rapidez.

Las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad, recordando la importancia de evitar cualquier actividad que pueda generar fuego y de dar aviso inmediato ante la presencia de columnas de humo o situaciones sospechosas.