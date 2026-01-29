¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 28 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Incendio forestal activo

La noche en la montaña: brigadistas pernoctan para frenar el fuego en Lanín

El Parque Nacional Lanín desplegó un operativo nocturno en la zona R20 Yeguadas, donde 10 combatientes trabajan sobre un incendio superficial en un área de muy difícil acceso.

Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Miércoles, 28 de enero de 2026 a las 22:03
PUBLICIDAD

El Comando del Parque Nacional Lanín informó que se mantiene activo un incendio forestal en el sector R20 Yeguadas, con un frente estimado de 200 por 200 metros y origen aún no determinado.

El foco presenta un comportamiento superficial, afectando principalmente material fino, como pastizales y especies nativas: coihue, lenga y araucaria. La zona es de muy difícil acceso, lo que complejiza las tareas de control y contención.

Trabajo nocturno de brigadistas

Un total de 10 combatientes de incendios forestales del Departamento ICE – Zona Centro se encuentran trabajando directamente en el lugar. Debido a las condiciones del terreno y la extensión del operativo, los brigadistas pernoctarán en la zona para continuar las tareas durante la noche y la madrugada.

Apoyo aéreo del Sistema Nacional y Provincial

Para el desarrollo del operativo se encuentran afectados cuatro medios aéreos:

  • Helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, destinado al transporte de personal y apoyo logístico.

  • Avión observador con cámara 360° de la Administración de Parques Nacionales, utilizado para reconocimiento, monitoreo y evaluación del comportamiento del incendio.

  • Avión AT Fireboss del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, con siete disparos.

  • Avión AT del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, con una capacidad aproximada de 2.000 litros por disparo.

Estos recursos permiten reforzar las tareas terrestres y realizar un seguimiento permanente de la evolución del fuego.

Organización del Comando Operativo

El Comando del operativo está conformado por áreas de Jefaturas, Operaciones, Comunicaciones, Técnica, Logística y Prensa del Parque Nacional Lanín, coordinando las acciones en territorio y la información oficial sobre el incendio.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD