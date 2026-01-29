El Comando del Parque Nacional Lanín informó que se mantiene activo un incendio forestal en el sector R20 Yeguadas, con un frente estimado de 200 por 200 metros y origen aún no determinado.

El foco presenta un comportamiento superficial, afectando principalmente material fino, como pastizales y especies nativas: coihue, lenga y araucaria. La zona es de muy difícil acceso, lo que complejiza las tareas de control y contención.

Trabajo nocturno de brigadistas

Un total de 10 combatientes de incendios forestales del Departamento ICE – Zona Centro se encuentran trabajando directamente en el lugar. Debido a las condiciones del terreno y la extensión del operativo, los brigadistas pernoctarán en la zona para continuar las tareas durante la noche y la madrugada.

Apoyo aéreo del Sistema Nacional y Provincial

Para el desarrollo del operativo se encuentran afectados cuatro medios aéreos:

Helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego , destinado al transporte de personal y apoyo logístico.

Avión observador con cámara 360° de la Administración de Parques Nacionales , utilizado para reconocimiento, monitoreo y evaluación del comportamiento del incendio.

Avión AT Fireboss del Sistema Provincial de Manejo del Fuego , con siete disparos .

Avión AT del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, con una capacidad aproximada de 2.000 litros por disparo.

Estos recursos permiten reforzar las tareas terrestres y realizar un seguimiento permanente de la evolución del fuego.

Organización del Comando Operativo

El Comando del operativo está conformado por áreas de Jefaturas, Operaciones, Comunicaciones, Técnica, Logística y Prensa del Parque Nacional Lanín, coordinando las acciones en territorio y la información oficial sobre el incendio.