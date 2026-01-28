Desde la Comisión de Auxilio de San Martín de Los Andes informaron que este martes 27 de enero fueron alertados para ayudar a un adulto y un menor que se habían extraviado en el Parque Nacional Lanín.

Según el relato, alrededor de las 21 ingresó un llamado de la guardia de bomberos voluntarios solicitando la asistencia para dos personas extraviadas en sendero bajo de Laguna la Kika, en el Cordón del Chapelco.

De inmediato se convocó a un primer grupo que salió a colaborar con la situación anunciada. Detallaron que aunque el adulto logró descender por sus propios medios, el menor se encontraba más complicado ya que una caída le generó una lesión en el tobillo, imposibilitando a seguir su camino.

Por ello el joven quedó a la espera de ayuda en el terreno. Una vez que llegó el auxilio, le inmovilizaron el tobillo y lo contuvieron, para proceder a realizarle la evacuación con técnicas de rescate vertical, por la complejidad del terreno.

Agregaron que se trabajó en conjunto con bomberos voluntarios San Martín de los Andes, SIEN, Comisaria Chacra 30 y Comisaria 43 Barrio El Arenal.

El operativo finalizó a las 23.30. Hubo un especial agradecimiento a los rescatistas voluntarios y a todas las instituciones que colaboraron.