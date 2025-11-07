Durante varias horas la lluvia da tregua, pero el clima sigue inestable ¿cómo estará el tiempo este viernes?

Un respiro que no llega

Después de un comienzo de semana marcado por lluvias intensas y cielos cargados, Neuquén continúa bajo un clima que genera preocupación. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) no deja lugar a certezas: la inestabilidad seguirá siendo protagonista durante este viernes 7 de noviembre, con temperaturas en baja y un cielo que apenas dejará pasar algo de claridad en algunos momentos del día.

Capital bajo nubes y viento

En la ciudad de Neuquén se espera un viernes gris, con nubosidad abundante desde la mañana y un marcado descenso térmico hacia la noche. La temperatura máxima rondará los 20 grados, mientras que la mínima caerá hasta los 4. El viento soplará del sudeste con ráfagas que podrían alcanzar los 34 km/h y se intensificaría hacia la noche, con rotación al este y ráfagas de hasta 38 km/h.

Añelo: inestabilidad que se mantiene

La zona petrolera no escapa a la incertidumbre. Añelo tendrá un panorama similar: nubosidad persistente, ambiente fresco y ráfagas moderadas que complicarán las tareas al aire libre. La máxima se ubicará en 21 grados y la mínima en 5, con vientos del sudeste durante el día y del este en horas nocturnas. Este jueves, cerca de Rincón de los Sauces, en Choique Rincón, el viento levantó un tráiler y dañó un tanque de agua.

En el centro, Zapala no se despeja

Zapala vivirá una jornada con cielo cubierto e inestabilidad hacia la noche. El termómetro marcará una máxima de 18 grados y una mínima de 12, con vientos del sur que luego girarán al este y podrían alcanzar los 30 km/h.

Frío y nubes en la Cordillera

En la zona cordillerana, San Martín de los Andes y Villa La Angostura mantendrán el clima más frío. En San Martín, la máxima apenas llegará a los 13 grados y la mínima a 5, mientras que en Angostura el termómetro descenderá hasta los 2 bajo cero. Ambos sectores seguirán bajo un cielo cubierto, con vientos suaves pero persistentes del oeste y sudeste.

El norte, entre la calma y la duda

Chos Malal presentará un cielo variable, con momentos de calma y otros de inestabilidad. La máxima rondará los 17 grados y la mínima los 3, con vientos que cambiarán de dirección entre el oeste y el sudeste durante la jornada.

Expectativa y alerta

La sensación general en toda la provincia es de incertidumbre. Aunque las lluvias más intensas dieron una tregua, el aire húmedo, el descenso térmico y los vientos del sudeste mantienen la atención puesta en el cielo. Por ahora, el alivio parece no llegar del todo, y Neuquén sigue esperando que el tiempo vuelva a estabilizarse.