Neuquén entró en la recta final hacia la Fiesta de la Confluencia 2026, que se realizará del 5 al 8 de febrero. La organización ya trabaja a pleno en la Isla 132 con el armado de escenarios, la logística general y los operativos de seguridad y salud que acompañarán las jornadas más convocantes del año.

La jefa de Gabinete municipal, María Pascualini, resumió el clima previo al inicio de actividades:

“Empezamos el martes y miércoles nosotros tenemos en el escenario Limay las finales de la preconfluencia, para definir quienes son los 8 artistas que se suben al escenario confluencia, es decir que ya estamos palpitando la fiesta”, destacó.

Escenarios en la etapa final de montaje

El despliegue técnico ya se nota en toda la isla. Camiones, estructuras y equipos trabajan desde hace días para que todo esté listo.

“Estamos trabajando en lo logístico, lleva muchos días la puesta de escenarios”, y confirmó que el escenario Limay ya está montado y agregó que se sumaron nuevas propuestas dentro del predio. Entre ellas, el espacio Domuyo, que abrirá con una activación interactiva de dinosaurios junto a un evento cultural provincial.

“El escenario de la confluencia es como el del Lollapalooza, el armado arrancó el 15 de enero, ahora estamos en la ultima etapa, el día viernes ya se levanta el techo y empiezan a trabajar en sonido e iluminación, y en la colocación del piso técnico”, enumeró.

Seguridad y salud dentro de la isla

El operativo para cuidar a las miles de personas que llegarán a la fiesta también forma parte de los trabajos centrales.

La funcionaria explicó: “Ahora trabajamos mucho con tema de seguridad, con el gobierno de la provincia, con la policía, con el ministerio de seguridad”. En ese marco, también habrá un fuerte despliegue sanitario: “Corredores sanitarios y hospitales dentro de la isla, que lo trabajamos con el SIEN, también trabajamos con el min de salud porque habrá un hospital dentro de la isla, donde te vas a poder vacunar, hacerte controles, mamografía”.

Una fiesta que crece año tras año

Desde el municipio remarcan que la Fiesta de la Confluencia amplió su dimensión no solo en público, sino también en infraestructura y participación institucional.

“La verdad que ha crecido la fiesta, no solo en la cantidad de gente que elige ir a pasarlo y disfrutar, sino en estructura y participación institucional”.

Impacto económico regional

El movimiento que genera el evento también aparece como uno de los ejes centrales. La jefa de Gabinete señaló: “La fiesta es un pulmón económico, no solo para Neuquén sino para la región” y recordó que “el año pasado monitoreamos y fueron 50 mil millones el derrame, en gastronomía, comercios, etc.”

Además, indicó que una parte importante del público llega desde otras localidades: “Entre el 35 y 40 vienen desde más de 200 kilómetros”.

Entradas, productora y acompañamiento privado

Sobre el sistema de entradas para buenos contribuyentes, detalló la fuerte demanda: “Arrancamos 8.30 que estaba lista la página, y a las 15 horas ya no había más”. También mencionó que el intendente evalúa una nueva entrega.

En cuanto a la organización artística, aclaró: “Tema entradas lo maneja la productora porque ellos se hacen cargo de la grilla, la municipalidad es el segundo año que por licitación no paga artistas”.

La fiesta cuenta además con respaldo de organismos provinciales, empresas y comercios locales. Pascualini adelantó: “Miércoles y jueves tenemos sorpresitas que tiene que ver con grandes empresas del país que empiezan a mirar a Neuquén”.

Un antecedente que marca la magnitud

La última edición dejó números que dimensionan el fenómeno. “El año pasado la confluencia convocó a 1450000. Tuvimos que cerrar la isla el día del espectáculo de María Becerra porque la isla soporta determinada cantidad de gente, ojalá este año nos pase lo mismo”, expresó.

Con los escenarios casi listos y la ciudad en movimiento, Neuquén vuelve a prepararse para una fiesta que ya supera lo artístico y se consolida como uno de los grandes eventos culturales y económicos de la región.